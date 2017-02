I lidé na Semilsku mohou dosáhnout na další výzvu dotací

Semilsko - Ten, kdo si chce pořídit v Libereckém kraji tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, může požádat o kotlíkovou dotaci.

V druhém kole poskytne Liberecký kraj z takzvaného zásobníku více než 14 milionů korun. Připomeňme, že 135 milionů už zájemci vyčerpali. Tentokrát je kotlíková dotace určena pouze na pořízení nového zdroje tepla s obnovitelným zdrojem energie. Žadatel může na svůj projekt získat maximálně 120 tisíc korun, tedy 80 procent ze 150 tisíc. Zajímavá je jedna výjimka. V případě, že k výměně kotle dojde v obcích, které jsou v rámci takzvané Střednědobé strategie ochrany ovzduší označené za prioritní, má totiž žadatel podporu ještě o pět procent vyšší. Na Semilsku se to týká Turnova a obce Ohrazenice. Krajský úřad vyhlásí program na kotlíkové dotace 1. března. Žádosti budou úředníci na podatelně krajského úřadu přijímat od 3. dubna sedmi hodin, do 14. července 15 hodin, respektive do dne, kdy zájemci vyčerpají celkovou výši alokovaných prostředků. V rámci druhé výzvy se opět počítá s tvorbou zásobníku projektů pro případy, kdy žadatelé od realizace projektu odstoupí.