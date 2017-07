Jak se kuchtilo v Poniklé?

Poniklá - Prázdniny jsou sice už přede dveřmi, ale školáci z Poniklé se ještě s chutí zapojili do školního projektu Připrav si zdravou svačinku, neboť zdravě bychom měli jíst i v době prázdnin. Ti mladší kuchtili doma s maminkami a hotovou svačinku přinesli k prezentaci do školy, žáci druhého stupně se pustili do příprav přímo ve škole. A tak se všude krájelo, míchalo, vařilo, v kuchyni se pod dozorem kuchařek i peklo.

Některé svačinky z rukou maminek byly opravdu originální a inspirativní. Což takhle dát si Překvapení z louky? Tak se jmenovala jedna z vítězných svačinek s myškou vytvořenou z vajíčka v záplavě zeleniny. Překvapil i jahodový dort s tvarohem, toustíkové hlavy, jahodové smoothie, zdravé pomazánky, ovocné a zeleninové saláty a další dobroty. U starších kuchtíků jsme ocenili čočkový salát, tortillovou roládku, semenné sušenky s medem, různé pomazánky, ale i kreativitu nejstarších chlapců. Překvapením bylo menu z japonské kuchyně. Malí i velcí kuchtíci museli napsat svůj recept na předtištěné kartičky, z kterých vznikne originální Svačinková kuchařka. Jednotlivé recepty budou umístěny i na stránkách základní školy. Všechny vytvořené svačinky byly naservírované v prezentační třídě a po vyhodnocení odbornou porotou přístupné veřejnosti. Alena Stránská

Autor: Jana Mudrová