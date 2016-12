Jaký byl rok 2016 v regionu?

Trutnovsko, Pojizeří - Od dostavby nového sídla hasičů ve Vrchalbí až po trutnovské Nábřeží Václava Havla.

Na novou zbrojnici čekali dlouho. Konečně se ve Vrchlabí dočkali!Foto: DENÍK/Michal Fanta

LEDEN: Hasiči mají nové sídlo

Profesionální hasiči ve Vrchlabí se po více než 40 letech dočkali nové stanice. Nabízí jim lepší polohu, zázemí i multifunkční hřiště. Sídlo v novém areálu za 59 milionů korun s nimi našli zdravotničtí záchranáři. V Herlíkovicích spustili provoz nové lanovky, která vede nad frekventovanou silnicí z Vrchlabí na Špindlerův Mlýn a 22 kabinkami převáží lyžaře z parkoviště přímo na svah.

ÚNOR: Miloš Zeman přijel do Krkonoš hned dvakrát

Region v letošním roce dvakrát navštívil prezident České republiky Miloš Zeman. Nejprve zavítal do Libereckého kraje, když navštívil Semily, Lomnici nad Popelkou a Jilemnici. Zamířil ale i do Harrachova, kde si prohlédl Sklárnu a Minipivovar Novosad & syn a setkal se zde také s vedením této firmy i se zaměstnanci. Na přelomu března a dubna pak Miloš Zeman přijel navštívit Královéhradecký kraj a při této příležitosti si prohlédl také město Vrchlabí.

BŘEZEN: Flídr se stal Zlatým Ámosem

Jan Flídr z královédvorské základní školy 5. května, zvítězil v prestižní anketě Zlatý Ámos. Třicetiletý pedagog, učitel tehdejší třídy sedmáků, zaujal odbornou porotu svým přístupem k žákům a výuce. „Celá soutěž je vlastně hlavně pro děti. Je to jejich anketa a jejich vítězství," řekl po vítězství skromně Jan Flídr z nedalekých Černožic, který byl později za reprezentaci města vyznamenán také starostou Dvora Králové Janem Jarolímem. Jeho specializací je přírodopis a chemie a v září jako kantor nastoupil teprve do svého čtvrtého školního roku.

DUBEN: Most museli dočasně zavřít

Havarijní situace mostu v Mladých Bukách zkomplikovala na několik týdnů dopravu v Krkonoších. Na vině byla prasklá mostní opěra, kvůli níž statik konstatoval nulovou nosnost. Po mostě nesměly jezdit žádné dopravní prostředky a nemohli se po něm pohybovat ani chodci. Stavbaři museli most podepřít a opěru opravit. Od poloviny května je most funkční, ale čeká ho rekonstrukce.

KVĚTEN: Měl Jakeš přijet na festival?

„Přijel byste na festival?" „Přijel, přijel. A kdy bude a čeho se to týká?" Zhruba minutový záznam rozhovoru Martina Věcheta a Milouše Jakeše vzbudil velké emoce. Na jedné straně pořadatel trutnovského hudebního festivalu, který v počátcích rozháněla socialistická policie, na druhé straně Milouš Jakeš, v té době generální tajemník Komunistické strany Československa. Kvůli úniku části videa z připravovaného dokumentu odmítla řada kapel vystoupit na undergroundovém festivalu. Sám Věchet přitom zdůraznil, že ačkoliv některé reakce chápe, je video vytržené z kontextu. „Cílem cesty do obýváku komunistického bose nebyla pozvánka na festival, ale natáčení dokumentárního filmu. Zveřejněné video je jen malou částí celku. Byli jsme tam tři čtvrtě hodiny. Uznávám, že samo o sobě to působí trochu divně a ani se nedivím některým pobouřeným ohlasům," řekl tehdy Martin Věchet.

ČERVEN: Zoo odvezla vzácného nosorožce do Afriky

Samice nosorožce dvourohého Eliška, která se narodila v Zoo Dvůr Králové, odcestovala do Tanzanie, domoviny svých předků. Už půl roku tak žije v přísně chráněné rezervaci v africké zemi, odkud tehdejší ředitel Josef Vágner přivezl pod Krkonoše před lety Eliščiny předky. Stala se tak v pořadí už osmým nosorožcem, kterého dvorská zahrada vrátila do přirozeného prostředí. Do Afriky cestovala z Lipska speciálně upraveným Boeingem 757-200.

ČERVENEC: Penta koupila vrchlabskou nemocnici

Novým majitelem Česko-německé horské nemocnice Krkonoše ve Vrchlabí se stala od 1. července společnost Penta Hospitals CZ, člen investiční skupiny nadnárodní Penty. Již v březnu skončil v pozici ředitele její dlouholetý šéf Vladimír Dryml, od července vede nemocnici Luděk Pelikán, jednatel Penta Hospitals. Nové vedení přejmenovalo špitál na Nemocnici Vrchlabí a má progresivní záměry.

SRPEN: Dvůr prodal pozemky

Druhé největší město trutnovského okresu dokončilo prodej průmyslové zóny. Automobilce Karsit Dvůr Králové nad Labem prodal více než 11 hektarů půdy v přidružené části Zboží. Během nadcházejících let by zde za investici ve výši zhruba 3 miliard korun měla vzniknout zcela nová továrna na výrobu automobilových komponentů. Pracovní uplatnění tu má najít až 300 zaměstnanců.

ZÁŘÍ: Pocta prvnímu náčelníkovi

Krkonošská Horská služba vzdala hold prvnímu náčelníkovi Otokaru Štětkovi, když v centru Špindlerova Mlýna, před budovou záchranářů, odhalila jeho pamětní desku. Stalo se tak v roce, kdy by se dožil 100 let. Otokar Štětka patří bezpochyby mezi legendární osobnosti Krkonoš. V poválečných letech dal dohromady a sjednotil Horskou službu v Čechách a na Slovensku pod jednu organizaci a stal se v roce 1953 prvním profesionálním náčelníkem. Při odhalení pamětní desky byla pokřtěna kniha Červení andělé, která mapuje historii i současnost horských záchranářů ze všech oblastí České republiky.

ŘÍJEN: Hospital Kuks sbírá vavříny

Hospital Kuks získal ocenění Stavba roku 2016 a cenu Ministerstva kultury ČR. Obnova Národní kulturní památky stála přes 450 milionů korun. nový vzhled se odráží na návštěvnosti. Ta se zvýšila o více než sto tisíc lidí ročně. Kuks je učebnicovým příkladem kompozice barokní krajiny.

LISTOPAD: Nová Petrovka už roste

Na hřebenech Krkonoš začala stavba nové Petrovy boudy na místě legendárního objektu, který před pěti lety vyhořel. Zatím je pod provizorní střechou hrubá stavba dvou budov, stavbaři třetí nadzemní podlaží budovat nezačali a hodlají pokračovat na jaře. To budou také osazena okna a dveře. Otvory na stavbě zatím zakrývají dřevěné desky. Dokončení stavby je plánováno do konce roku 2019, předpokládané náklady činí 120 milionů korun. Nová Petrovka by měla mít ve dvou objektech 62 lůžek. Část menšího objektu B by měla sloužit jako záchytný bod pro turisty.

PROSINEC: Trutnov má Nábřeží Václava Havla

Velké emoce budilo pojmenování jedné z trutnovských ulic po Václavu Havlovi. Občanská iniciativa se snažila prosadit, aby se po bývalém prezidentovi, kterého s Trutnovem pojí velká část života, pojmenovala ulice Horská od náměstí k Uffu. Tento návrh však neuspěl a zastupitelé schválili přejmenování ulice Revoluční od kina k obchodní akademii. Zmíněný úsek se nyní jmenuje Nábřeží Václava Havla a byl okamžitě osazen cedulemi.