Jarní prázdniny se dají strávit na lyžích či výletech

Trutnovsko - Kam vyrazit s dětmi o jarních prázdninách, případně kam je přihlásit, aby si volné dny pořádně užily a načerpaly sílu na poslední čtvrtletí školního roku je otázkou, která zaměstnává rodiče přinejmenším už od Vánoc. Na Trutnovsku se budou školáci rekreovat v termínu od 4. do 12. března.

Ilustrační fotoFoto: Jiří Drozdík

Rodiny, které vyrazí na lyže nebo někam jinam do přírody, už mají určitě vše zamluveno, případně i zaplaceno. Ale co mají dělat děti, jejichž rodiče si vzít dovolenou nemohou? Středisko volného času v Trutnově pořádá příměstský tábor pod názvem Časostroj.

ČAS JE RELATIVNÍ VELIČINA, ZNÍ V TRUTNOVĚ

„Akcí a napětím nabitý pětidenní tábor příměstského typu v době jarních prázdnin je určený školákům od 6 do 10 let. Napříč historií provede děti zábavný i naučný program s tvořivými a zážitkovými prvky dramatickými, hudebními a nebudou chybět ani sportovní soutěže.

Čas je veličina relativní a pokud se nám ho povede zkrotit, navštívíme faraona ve starém Egyptě, možná poznáme krále Karla IV. nebo si ulovíme mamuta k obědu," deklarují pořadatelé. Za dítě rodiče zaplatí 1200 korun a v ceně je kromě stravování a pitného režimu zahrnutý program, pojištění a pedagogický dozor. Táborový program začíná vždy v osm ráno a končí v 16 hodin.

PELÍŠEK VSADIL NA SPORT A TVOŘENÍ

Podobný příměstský tábor se připravuje například v Domě dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí. Podle pořadatelů je určený pro děti se zájmem o sportík, soutěže, vyrábění, tvoření…

„Kdo nechce být o jarních prázdninách doma nebo u počítače, může trávit čas s námi. Máme v plánu výlet do okolí, do bazénu, hry v klubovně i venku," poodkrývají program, který bude teprve upřesňován, pořadatelé. Tento tábor začíná 6. března a potrvá až do 12. března, bude otevřen denně od 8 do 16 hodin a i s obědy a cenami do soutěží přijde rodiče na 1250 korun.

Pozadu nezůstal ani Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem. „Jsou děti, které chtějí zažít o prázdninách dobrodružství a táborové radovánky mezi svými vrstevníky. Má to však jeden háček. Mnozí ze školáků většinou ještě nejsou připraveni na přespání mimo domov a večer chtějí být doma s rodiči. Proto Jednička každoročně připravuje pro takovéto děti městské tábory. Tam ráno přijdou a odpoledne si je rodiče odvedou domů. Na celý den je pro ně připraven pestrý program, ze kterého si mohou vybrat podle svých zájmů," předesílají pořadatelé. A jaké menu tam připravili na letošní jarní prázdniny?

DVORŠTÍ SE TĚŠÍ NA DOBU LEDOVOU

„Neváhejte a přihlaste se na první jarní příměstský tábor s tématem Doba Ledová! Čeká nás spousta tematických her, vyrábění a nebude chybět ani celodenní výlet," vyzývají k přihlášení na zábavné dny od 6. do 10. března. Náklady zde činí 1100 korun a tábor je pro děti od šesti let.

KAM NA VÝLET S CELOU RODINOU?

Některé rodiny však chtějí být spolu, ale nemají třeba finanční prostředky, aby mohly vyrazit na celotýdenní pobyt. Stačí si tedy promyslet, kam se dá každý den hvězdicovitě vyjet za dobrodružstvím, zábavou, sportem nebo za poznáním.

I když trutnovské děti znají zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem určitě jak své boty, určitě se tam ale rády podívají kdykoliv. Proč ne tedy o jarních prázdninách, kdy je na veškerou prohlídku dostatek času? Určitě se najde celá škála toho, co by je v jarních dnech mohlo v zoo zaujmout.

SÁŇKAŘSKÉ CESTY VE ŠPINDLU A ČERNÉ HOŘE

Takříkajíc v kurzu jsou kromě sjezdového a běžeckého lyžování čí jízd na snowboardech například sáňkařské dráhy. Sjíždět je můžeme ve Špindlerově Mlýně, která je dokonce osvětlená a při jejím zdolávání si užijete bezmála 3 kilometry jízdy na saních s převýšením až 400 metrů. Vyhledávané sáňkařské dobrodružství najdeme na Černé hoře. Cesta má délku 3,5 km s převýšením 560 m s cílem v Janských Lázních. Pokud nemáte svoje sáňky, lze si je za poplatek zapůjčit.

BOBOVÉ DRÁHY NAJDEME NA VÍCE MÍSTECH

Ani bobové dráhy v regionu nemají otevřeno pouze v letním období. Spoustu radosti a adrenalinových chvil dopřejí návštěvníkům i ve sněhových scenériích. Každý den mají otevřeno bobovky v Peci pod Sněžkou, Mladých Bukách, Harrachově a Špindlerově Mlýně.