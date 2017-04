Je libo švába a saranče? Kuchař přivezl hmyzí lahůdky

Batňovice - Šéfkuchař arabsko-indické restaurace z Brna Milan Václavík přivezl po roce do podkrkonošských Batňovic svou hmyzí show. V pondělí a v úterý tu lidem demonstroval, že konzumace těchto živočichů není v podstatě nijak nevšední. Na světě je prý minimálně 1400 druhů pro člověka poživatelného hmyzu.

Václavík lidem nabídl šest pokrmů. Podávali se červi, cvrčci, sarančata nebo švábi. Největší labužníci si pak přišli i na štíra nebo tarantuli.

„Vloni jsem byl nadšený, letos jsem znovu i s rodinou, kterou jsem přivezl. Je poznat, že kuchař ví, o čem mluví, a hodně toho zná. Jeho show je strašně vtipná. A hlavně – jídlo je skvělé," pochvaloval si Bořek Beneš, který do Batňovic přijel z Červeného Kostelce. „Opravdu je to strašně zajímavé, nejvíc mi chutnali cvrčci. To je delikatesa. Klidně bych si je dal třeba v kině do kornoutu," doplnil s úsměvem.

I když hmyz stále není v České republice oficiální potravinou, v mnoha evropských zemích už patří mezi doplňky. Zákon jeho konzumaci povoluje i v Evropě, například v Holandsku, Švédsku i v Anglii.

„Také u nás se pracuje na legislativě. V současné době ale hmyz konzumujete v podstatě na vlastní nebezpečí," usmíval se v pondělí večer Milan Václavík. „Každý z nás už hmyz v životě několikrát jedl. Stačí si vzpomenout na projížďky na kole. Teď je to jen poprvé, co ho ochutnáváte vědomě," pověděl.

Hmyz v průběhu večera připravoval přímo před očima hostů. Nabízel zajímavosti a kuriozity. „Hmyz se jí opravdu v celém světě, jen Evropa je jakousi výjimkou. V Asii se běžně jí švábi, sarančata, třeba ve Vietnamu jsou velmi oblíbení bambusoví červi. Také v celé Africe se konzumuje hmyz," vyjmenoval namátkou. „Není to ale jen otázka třetího světa. Hmyz je pochoutkou i v Japonsku, k největším distributorům produktů z hmyzu patří zase Kanada," upozornil.

V Čechách byl prý dříve oblíbenou pochoutkou chroust, z něhož se vařila polévka. „Našel jsem ho v kuchařce ještě z roku 1940. To potvrzuje, že se hmyz jedl běžně i v Evropě, dokonce u nás. Postupně jsme ho ale z jídelníčku vytlačili," řekl Milan Václavík.