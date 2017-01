Je špičkou v oboru. Lékař Radek Kebrle říká: Chirurgie ruky mě baví, trápí, živí

Vysoké nad Jizerou - MUDr. Radek Kebrle se dostal do popředí zájmu veřejnosti na sklonku minulého roku, kdy operoval ruku přední české tenistky Petry Kvitové.

Operatér zraněné Petry Kvitové, MUDR. Radek Kebrle.Foto: ČTK/ Radek Petrášek

Jeho profesionální kvality však zejména pacienti Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou oceňují již osmnáct let.

Stejně tak je známý v odborných lékařských kruzích, účastní se stáží, kurzů a sympozií po celém světě. On sám říká, že chirurgie ruky jej baví, trápí, živí a inspiruje.

Jakým způsobem jste se dopracoval na tak vysoce specializované pracoviště, jakým vysocký ústav je?

Začínal jsem na ortopedickém oddělení v Novém Jičíně, a protože jsem byl nejmladší z týmu, tak na mne chirurgie ruky tak nějak zbyla. Nicméně mne velmi rychle začala zajímat, začal jsem se v chirurgii ruky vzdělávat, jezdit na kurzy, absolvovat odborné stáže, mimo jiné i ve Vysokém nad Jizerou. V roce 1998 jsem dostal nabídku k práci v Ústavu chirurgie ruky a od roku 1999 jsem se stal členem týmu.

Na co se v nemocnici konkrétně zaměřujete?

Na vše, co se týká chirurgie ruky akutní úrazy, poúrazová rekonstrukce, vrozené vady, degenerativní choroby, útlakové syndromy, spastické choroby rukou, systémová onemocnění. Léčíme jak děti, tak dospělé.

Co považujete za své dosavadní největší úspěchy?

Profesně zcela jistě European Hand Diploma Best Candidate 2009. To je nejprestižnější zkouška v chirurgii ruky v Evropě a možná i na světě. Dále mezi ně řadím pozvání do Japonska na Tokio Hand and Wrist Club Meeting 2015, kde jsem působil jako hlavní řečník sympozia. Jinak ale největší úspěchy a adrenalin prožijete v práci. Někdy udělat správnou diagnózu, následně operaci, a tím vyléčit pacienta, je víc než zkouška.

Sbíráte zkušenosti i v zahraničí. Stejně tak se účastníte lékařských kongresů v zahraničí. Jaké mají vaše účasti přínosy jak pro vysockou nemocnici, tak i naopak pro zahraniční kolegy?

Zkušenosti a znalosti jiných jsou to nejcennější. Vidíte způsob práce, učíte se diagnostice, diskutuje možnosti léčení, vidíte alternativní postupy a vše si přinesete domů, do Vysokého, a můžete to použít v rámci léčby pacientů. Zahraniční zkušenosti jsou klíčovým faktorem.

Máte tedy díky zahraničnímu působení porovnání. Je rozdíl v českém a zahraničním zdravotnictví? Ať již jde o úroveň nebo přístup lékařů či financování?

Ano je. Ve výuce, plošné kvalitě péče, organizaci práce v nemocnicích, přístupu k pacientům i financování

Jaký je váš profesní cíl?

Být schopen kvalitně ošetřit vše co se mi dostane do ambulance. I to nejsložitější.

Jak snáší vaše určitě vysoké pracovní nasazení rodina?

Žena je z lékařského prostředí a maximálně mne podporuje, děti trošku strádají mou častou nepřítomností a tímto se jim za to omlouvám.

Čím se odreagováváte?

„Čistím si hlavu" mimo budovy. Pomáhá mi sport, práce ve venkovním prostředí, kamarádi.

Momentálně vysocká nemocnice shání finance na přístroj Cube-fix. K čemu slouží a co pacientům přinese?

Na toto by měla lépe odpovědět moje paní primářka, která jej využije při rozdělování vrozeně srostlých prstů, je to výrazný pomocník ve složitých situacích. Používá se vlastně na „vytažení měkkých tkání" před rozdělením prstů. V některých případech totiž po rozdělení prstů vzniká výrazný nedostatek kožního krytu a Cube-fix jej pomáhá zmenšit.

Pavlína Stránská