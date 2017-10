Jilemnické referendum rozhodne o koupališti, petice odmítá projekt radnice

Jilemnice - Obyvatelé Jilemnice budou příští pátek a sobotu volit nejen poslance do Parlamentu, ale také rozhodnou, zda se postaví nové koupaliště podle projektu vedení města.

Deset let je Jilemnice bez koupaliště. Místní referendum určí, jestli během deseti měsíců vyroste ve městě nové podle hotového projektu radnice s původní cenou do 63 milionů korun bez DPH, které má vypracovanou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Nebo se začne jednat o jiné podobě s levnějšími náklady. Rozhodnou voliči 20. a 21. října.



Do pěti volebních místností jich musí dorazit minimálně 35 procent ze všech oprávněných voličů a z nich musí být více než 25 procent pro jedno či druhé stanovisko. Při nesplnění těchto podmínek bude referendum neplatné. Na rozdíl od parlamentních voleb lidé nedostanou volební lístky do domovních schránek, obdrží je až přímo ve volebních místnostech. Petici proti projektu radnice podepsalo v létě 1177 lidí.





Jablko sváru. Takhle vypadá projekt jilemnického koupaliště, kvůli kterému se odehraje příští pátek a sobotu referendum.



Lidé, kteří stojí za sepsáním petice, vedoucí k referendu, tvrdí, že koupaliště chtějí. Ovšem jiné. „Referendum není proti koupališti, ale o jeho podobě,“ zdůraznil zastupitel města za ODS Vladimír Richter. „Žádné dotace na jeho výstavbu nelze čerpat, město by z našich společných prostředků utratilo 76 milionů. Provoz koupaliště se přitom odhaduje na šedesát dní v roce a reálných dní na koupání je ještě hodně méně,“ poukázal na horskou polohu Jilemnice.



"Ve městě je silný odpor proti nerezovému koupališti,“ dodal Evžen Malý z Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, další ze zastupitelů, kteří stojí v opozici. Ještě před referendem zpracovali „konkurenční“ variantu oproti projektu radnice. „Chtěli jsme, aby existovala další alternativa,“ vysvětlil Vladimír Richter.



„Je založená na principu víceúčelového, volnočasového přírodního areálu, který by nesloužil pouze ve dnech, kdy se lze koupat, ale v době od května do září i pro další aktivity jako koncerty a podobně,“ upřesnil Malý. Dalším zásadním prvkem je velikost bazénu, který má pokrýt celou původní plochu 3000 metrů čtverečních. „Jsme proti nerezovému koupališti. Navrhujeme klasické či biotopové, s polovičními náklady, kolem třiceti, maximálně do čtyřiceti milionů,“ odhadl Vladimír Richter.



Pro vedení města bylo sepsání petice těžkým zásahem. „Na projektu se pracovalo deset let. Prošel schválením zastupitelstev různých složení, je k němu hotová projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, vypsáno výběrové řízení,“ řekla starostka Jilemnice Jana Čechová. „Nabídkové ceny od dodavatelů stavby se pohybují od 57,97 do 61,767 milionů Kč bez DPH,“ prozradila. „Vybraný dodavatel bude zveřejněn po dokončení zadávacího řízení.“ Tedy v souvislosti s výsledky referenda. Výstavba má trvat deset měsíců. Pokud lidé projekt odmítnou, stavět se nebude.