Kdepak šílenci! Nadšenci měřili síly v závodě novodobých horských nosičů

Velká Úpa – Se závody, ve kterých můžete otestovat svoji kondici, prozkoumat limity svojí fyzičky i vůle, se poslední dobou roztrhl pytel. Závod novodobých horských nosičů, který se konal v srdci Krkonoš již po šesté, je v mnoha ohledech unikátní.

Daří se mu díky podpoře města Pec pod Sněžkou a místním sponzorům, ale žádné monumentální reklamní banery nejsou třeba. O jeho velkolepost se stará horská scenérie, náročnost násobí rozmanitost počasí, které se může změnit z minuty na minutu.



„Skalní závodníci se v tom vyžívají. Čím horší počasí, tím lepší,“ říká organizátor Petr Kobr. Mezi povinnou výbavu účastníků patří kromě odhodlání také určitá míra pokory k horské přírodě, která je pro závodníky srdeční záležitostí a k náročnému povolání horských nosičů, které zajišťovalo v minulosti obživu místním horalům.



JAK NEJLÉPE NA TO

Nazujete pohodlné boty, naložíte náklad a prostě musíte. Cíl? Poštovna na Sněžce. Úkol? Dopravit 25 kilogramů zásob v co nejrychlejším čase a zvládnout převýšení 893 metrů na sedmikilometrové trase. Stejně jako v dobách minulých.



O víkendu se v penzionu Kobr, odkud závod novodobých horských nosičů startoval, sešlo deset nadšenců z různých koutů republiky. Přihlásit se může každý, věk ani zkušenosti nehrají roli. A tak se vedle zkušených sportovců postavili i nováčci.



Byli jsme upozorněni na neuvěřitelnou rychlost závodníků, která se prokázala v minulých ročnících. I přes varování jsme do Velké Úpy dorazili se zpožděním.



CO JE TO ZA BLÁZNY?

„Tak to budete potřebovat helikoptéru,“ poznamenal pořadatel, když jsme si upřesňovali trasu závodu, která se kvůli vichru z minulého týdne a promáčenému terénu mírně odklonila od původní trasy. „Dvacet minut k dobru a nemáme náklad, to dáme,“ řekli jsme si. Obtěžkáni jen foťáky a svačinou jsme nasadili sebedestruktivní tempo s naivní představou, že budeme na vrcholu Sněžky s předstihem. Za prvním horizontem odkládáme přebytečné vrstvy oblečení a předhání nás Petr Mazal. On běží! S mylnou nadějí, že sportovci startovali postupně, přidáváme do kroku. Dohání nás Petr Pácha. Ve tváři se mu odráží koncentrace a jeho krok je odhodlaný.



„Co je to za blázny?“ slyšíme od kolemjdoucích turistů, kteří nevěřícně zírají na chlapíka mířícího k vrcholu s dřevěnou krosnou plnou půllitrových PET lahví s limonádou. Vysvětlujeme. „Aha, tak to je borec,“ uznává muž. Všichni jsou borci.



Na Sněžku se dostáváme v závěsu čtvrtého závodníka. Sluníčko vystřídala mrznoucí mlha a vítr. Cesta zpět. Prší.



KROSNU VÁM PŮJČÍ

Vyhrává Petr Mazal, který trasu zdolal za obdivuhodných sedmdesát pět minut. Sportovci v teple u kamen horského penzionu sdílí svoje dojmy a debatují o strategii. „Super závod,“ konstatuje Zdeněk Pácha, který do cíle dorazil druhý.



„Byl to silný zážitek. Člověk by nevěřil, jak se to pronese,“ míní nováček Miroslav Kulpa. Stezku horských nosičů si můžete vyzkoušet i mimo závod. Každá ze tří tras začíná v penzionu Kobr, kde zájemcům zapůjčí i dřevěné krosny. Na značených trasách najdete i dobová odpočívadla a popis historie řemesla horských nosičů. Tak trénujte!