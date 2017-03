Kdo není na Facebooku, jako by nebyl. Platí i pro pejsky

Trutnov - Opuštěným psům pomáhají sociální sítě. Velký zájem je o ty, kteří neměli snadný život.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jana Mudrová

Na dvě stovky čtyřnohých přátel z trutnovského útulku loni našlo nový domov. Počet zvířat, která tu našla azyl, se stále mění. „Hned, jak se k nám pes po odchytu městskou policií dostane, vyfotíme ho a dáme na facebook. Mám dosah až 50 tisíc lidí, kteří si nabídky prohlédnou a sdílí s dalšími přáteli," vysvětluje vedoucí zařízení Karolína Benešová, proč se útulku ve Vrbové ulici daří nacházet opuštěným a často i lidmi zklamaným psům nové zázemí.

DO KRMIVA NEMUSÍ DÁT ANI KORUNU

„Někdy nastane velký povyk. Kvůli na první pohled líbivým psům a nebo naopak třeba kvůli těm, kterým někdo ublížil. Ti jdou na dračku," dodala Karolína Benešová. Útulek se těší velké přízni. Jeho provoz významně podporuje město, ale stále více i veřejnost. Zajímavé projekty začínají rozjíždět také soukromí sponzoři. „Dva roky jsme nemuseli investovat do krmiva ani korunu. Veškeré krmení jsme zajistili z darů od sponzorů, od veřejnosti a z výher v různých soutěžích, do nichž se útulek zapojuje," říká Karolína Benešová.

Také ČTĚTE: Startují přípravy výstavby bazénu a střediska volného času

Sociální sítě jsou pro útulek důležitým fenoménem. I díky nim startuje nový projekt. Zájemci si mohou psa adoptovat. Některé rodiny touží po čtyřnohém miláčkovi, ale z různých důvodů ho nemohou mít doma. Útulek nabízí možnost adopce, při které psovi dál poskytuje domov a péči, ale umožní zájemcům kontakt se psem a vycházky. „Psi, které chodíme venčit nejen my, ale i dobrovolníci, jichž je stále víc, se rádi proběhnou. Na vycházku se těší, ale je vidět, že se sem zase rádi vracejí a cítí tu své zázemí. Takže určitě nešťastní nejsou," říká Karolína Benešová. To, že se zvířatům v útulku vede dobře, je zásluha nejen její, ale i brigádnic Lucie Němečkové, Heleny Kombové a Julie Mochowé, které s prací kolem zvířat pomáhají. Brát si na vycházky cizího psa, který má špatné zkušenosti s bezcitností a surovostí, není jednoduché a všechno má svá pravidla.

SBLÍŽENÍ NĚKDY TRVÁ HODNĚ DLOUHO

„Máme tu už rok psa, křížence, kterému říkáme Valentýn, protože právě na tento svátek se k nám dostal. Zpočátku jsme se ho báli, byl zlý, ostrý, protože mu někdo hodně ublížil. Vše chce čas. Nakonec se z něj vyklubal velký mazel. Také čeká na adopci nebo na hodného páníčka. Ale musel by to být někdo, kdo si získá jeho důvěru a půjde na sbližování trpělivě," konstatuje vedoucí. Musí lidi poučit, co od kterého psa mohou čekat. „Všechno však o zvířatech nevíme nikdy. A tak každý, kdo sem chodí pejsky venčit, podstupuje určité riziko a musí podepsat smlouvu, že za zvíře zodpovídá," uzavírá Karolína Benešová.