Kdo povede trutnovskou nemocnici? Jméno neprozradí

Trutnov - Výběrová komise, která dnes rozhodovala o tom, kdo by se měl stát novým ředitelem nemocnice, ukončila svou práci. Výběrového řízení se nakonec účastnili čtyři z původních pěti kandidátů.

Oblastní nemocnice TrutnovFoto: Archiv nemocnice

"Komise doporučila jednoho z těchto kandidátů představenstvu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje ke schválení do funkce," řekl ve středu po poledni Aleš Cabicar, náměstek hejtmana, který má na starosti zdravotnický rezort. "Jméno neřeknu, jsme vázáni mlčenlivostí," dodal Aleš Cabicar.

V komisi mimo jiné zasedl i starosta Trutnova a krajský radní Ivan Adamec. "V komisi tohoto typu jsem seděl poprvé, byla to zajímavá zkušenost. Kandidát, kterého jsme vybrali, byl z mého pohledu od začátku nejlepší. Nyní záleží na tom, zda ho jmenuje správní rada holdingu, která má ještě dostatek času, aby kandidáta ještě prověřila," konstatoval Ivan Adamec. Jediné, co starosta prozradil, je, že nejde o Trutnovana. Jasno by mělo být zhruba do čtrnácti dnů.