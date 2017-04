Když lidi vědí, že je potřeba uklidit obec, jdou. I starosta

Malé Svatoňovice - Opravdu se už dnes běžně nevidí, že by lidi vzali do rukou hrábě a šli dobrovolně pracovat nejen pro sebe, ale pro druhé.

V Malých Svatoňovicích ano. A v sobotu dopoledne už se pustili do úklidu třetím rokem. To, co pro nezúčastněné je spíš v dnešní době už ze světa sci-fi, obyvatelé Malých Svatoňovic berou prostě jako normální věc.

MARIÁNSKÝ SAD A OBECNÍ PARK

Každý rok se jich ve vesnici sejde zhruba osmdesát na to, aby vyčistili od listí a stařin Mariánský sad a letos i prostranství místního parku. „Jo, je to jako dřívější akce Z, ale to je přece úplně fuk. Jsme tu, abychom pomohli. Vždyť jde o naše životní prostředí," deklarují a s vervou se ohánějí hráběmi nebo i jinou zahradní technikou. A starosta Vladimír Provazník tomu všemu každý rok velí. Však je u hasičů. A ti se práce nebojí.

„Už se z toho tady stala tradice. Chodíme sem vždy a rády pomůžeme. Hrabeme listí, uklízíme a pak zase rychle domů, práce je všude dost a dost. Buřty neopékáme, to necháváme mladým. Právě ty náš starosta podnítil k práci a to je moc dobře. Obec vede už třetím rokem a za něj je vše pružnější. Jsme spokojené, že ještě práci zvládáme. Chodíme na vše, co se v obci děje," podotýkají sestry Zdena Šretrová a Dáša Badalcová.

Starosta Vladimír Provazník se ohání hráběmi se stejným elánem, jako ostatní. „Akce Ukliďme Česko se účastníme už potřetí a je to vidět. Teď se to týká hlavně popadaného listí," dodává. „Základ je mít dobrou partu. My jako hasiči ještě prořezáváme nálety. Na letošek má obec schválenou dotaci a chceme park revitalizovat. Veškeré další dřeviny proto zatím necháváme tam, kde jsou, protože až realizátoři rozhodnou, co si vyberou a zapěstují. Zeleň je nejdůležitější, dojde i k jejím úpravám kolem sousoší Karla a Josefa Čapkových, k vytvoření cestiček. Na podzim bychom měli obnovu zahájit," říká starosta a i při rozhovoru nakládá listí do velkých pytlů, které pak odváží technika, zapůjčená zdarma místním soukromníkem.

PO PRÁCI PEČOU BUŘTY A BAVÍ SE

Po polední sobotní brigáda končí. Účastníci si jdou vychutnat zasloužené občerstvení, opéct buřty a večer pak pěknou sobotu, kterou prozářilo jarní slunce, zapijí i v hospůdce. „Když jde člověk na procházku, tak má dobrý pocit, že to tady máme vyčištěné," říká další brigádnice, Marie Müllerová. Bez komentáře nenechávají aktivitu místních obyvatel ani kolemjdoucí turisté. „To jako chodíte dobrovolně?" Diví se. „To u nás v obci by těžko někdo přišel," dodávají a s obdivem hledí na hemžící se lidské mraveniště.

Mariánský sad i park zase pěkně prokoukly. Cenný vklad nejen pro lidi, kteří tu žijí, ale i pro návštěvníky, kteří jezdí toto krásné místo slavné spisovatelské dvojice obdivovat.