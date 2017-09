Když se dělá čokoláda jako za první republiky

Janské Lázně - Kvalitě není potřeba dělat reklama. Ta se chválí sama. Přesně tohle bylo vidět u stánku s luxusními čokoládovými výrobky na Kulinářském dni před janskolázeňskou Kolonádou.

Když se dělá čokoláda jako za první republikyFoto: Jan Bartoš

„Jsem původem stavař, ale výroba čokolády mi učarovala, tak jsme se do toho s rodinou na začátku devadesátých let pustili,“ popisoval František Hlava z Vyskytné u Jihlavy. Jeho podnikatelský příběh stojí za zmínku. Ne každý totiž dokáže zcela změnit život a jít tak odhodlaně za svým cílem.

„V devadesátých letech po revoluci jsem začal podnikat v kavárně, kterou jsem koupil. Brzy na to jsme v Jihlavě otvírali druhou kavárnu i s cukrárnou. Syn Martin se navíc začal učit cukrařinu, a tak jsem hledal někoho, kdo by mu předal cenné rady a zkušenosti. A našel jsem věhlasného odborníka v oboru čokoládovnictví, Jaroslava Bielika,“ vyprávěl dnešní majitel rodinné firmy Kamila Chocolates z Vysočiny.

„Tehdy bylo panu inženýru Bielikovi pětasedmdesát let. O nějaké pomoci nechtěl ani slyšet, tvrdil, že ho zklamalo podnikatelské prostředí v České republice. Ale když zjistil, že chci cukrařinu dělat jen pro ty své dvě kavárny a cukrárny, tak se mu nás zželelo. Předvedl jsem mu tři dezerty, které jsme tenkrát vyráběli. Ochutnal, prohlédl a řekl, že jako rodinná firma bychom měli mít dezert pestřejší, že výrobek se musí od ostatních lišit. Trvalo přes sedm let, kdy učil mého syna. Bydlel v Sadské a já jsem pro něj vždy na některý víkend jezdil, odvezl ho do Vyskytné, kde jsme podle jeho rad začali zkoušet receptury z třicátých let. Všechno jsme po něm zdědili. Mám například na videu natočeno, jak učil mého syna vařit francouzský nugát Montelimar,“ popisoval František Hlava při obsluhování zákazníků Kulinářského dne.

Jeho stánek s čokoládou byl doslova v obležení. Každý, kdo si koupil luxusní čokoládu Kamilu, která nese jméno po Hlavově dceři, dostal na cestu ještě ochutnat čokoládový bonbon s oříškem uvnitř. "Naše rodinná firma působí už druhou generaci. Jdeme pomalými kroky dopředu, nic nehrotíme. Dělám to dvacet let, ale jde o běh na dlouhou trať. Pokorně říkáme, že se máme stále co učit a zdokonalovat. Dbáme na kvalitu a suroviny. Účastníme se čokofestivalů, kterých je od zimy do března kolem dvaceti. Patnáctičlenný tým dělá hlavně ruční práci. Nedodáváme samozřejmě do obchodních řetězců, nikdo nás netlačí s cenou. Říkáme – tady jsou kvalitní výrobky a mají tuto cenu. Ber, nebo neber. Levné výrobky dělat nebudeme. My jsme tady pro zákazníky, kteří chtějí kvalitu,“ zdůrazňoval zásady rodinného podnikání František Hlava.

Receptury z první republiky si zvolil úmyslně. Jsou totiž založené na výjimečnosti, chuti, nápadu a také vzhledu. Vážené čokoládové bonbony tvoří hlavní sortiment výroby ve firmě. Jsou plněné kvalitními oříšky, marcipánem, višněmi a dalšími pochutinami v zajímavých krémových variacích. Používají zde výhradně přírodní produkty. Žádná dochucovadla nebo barviva.

A jaký vztah má k čokoládě zakladatel rodinného podnikání? „Jako kluk jsem si na ní nikdy moc nepochutnal. Od babičky, která k nám přijížděla na návštěvu a vozila sourozencům čokolády, jsem dostal pětadvacetikorunovou bankovku. Peníze jsem šetřil, abych měl na vánoční dárky,“ smál se. „Až když jsem čokoládu začal vyrábět, tak mi zachutnala. Teď ji denně jím. Musím ochutnávat, nebojím se sníst třeba 50 až 100 gramů čokolády, mou favoritkou je hořká, s vysokým obsahem kakaa,“ dodal František Hlava, který sklízel v Janských Lázních jen slova obdivu a chvály.