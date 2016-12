Ke krkonošské přírodě bychom se měli chovat s respektem

Krkonoše - Zimní sezona vstupuje do svého vrcholu, a proto Správa KRNAP připomíná návštěvníkům, co dělat a co naopak může křehké krkonošské přírodě škodit. Pro potěšení sjezdařů existuje dnes v Krkonoších několik desítek kilometrů sjezdových tratí různých stupňů obtížnosti.

dnes 11:32 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

„Je důležité, aby se lyžaři drželi na těchto tratích a nejezdili přilehlými lesními porosty. Kromě možného poškození stromků hranami lyží nebo snowboardů dochází zvýšeným pohybem lyžařů mimo sjezdovky k plašení lesních živočichů," připomíná mluvčí národního parku Radek Drahný. Běžkaři mohou využít více než 500 km běžeckých tratí. Nejen oni, ale i turisté na sněžnicích a skialpinisté by se měli pohybovat pouze po značených cestách. Pěší turisté by měli chodit po okraji těchto tratí, a jdou-li ve skupince, pak za sebou, aby nepoškozovali jejich finančně nákladnou úpravu. Další zimní aktivitou, jejíž obliba roste, je snowkiting. Jízda na lyžích či snowboardu tažených drakem je bezproblémová na rozsáhlých loukách v nižších částech hor, například v okolí Vrchlabí, na Předních či Zadních Rennerovkách. Na hřebenových loukách v I. zóně KRNAP, například v okolí Luční nebo Labské boudy, však vyvstává problém rušení živočichů či poškození vegetace. „Krkonoše jsou také vyhledávány ledolezci. Většina ledopádů se však nachází v nepřístupných lokalitách. Legálně lze lézt jen na skále na konci cesty Buď fit v Labském dole. S ohledem na denní limit 16 ledolezců je nezbytné se předem registrovat," upozorňuje Radek Drahný a dodává: „Konec roku s sebou nese i zatížení krkonošské přírody zábavní pyrotechnikou nebo třeba tzv. lampiony štěstí. O nebezpečnosti hluku, rušení divokých zvířat petardami a dělobuchy a o zhoršení kvality prožitku pro lidské návštěvníky hor už bylo napsáno mnoho. Lampiony štěstí jsou sice zdánlivě neškodná romantická aktivita, ale ti, kdo je vypouštějí, by si měli uvědomit, že z lampionu po dopadu zbyde odpad, který se bude v přírodě rozkládat několik let. O riziku vzniku požáru ani nemluvě." (njt)

Autor: Redakce