Kocbeře stále proti dálnici protestují

Trutnovsko - Na schůzce k dostavbě dálnice D11 v Jaroměři ministr dopravy Dan Ťok (ANO) včera hovořil o protestech, které stále panují v Kocbeřích.

„Obec je nespokojena s tím, že tudy dálnice povede. Mám pocit, že je to nekonečná debata. Oni říkají, že se s nimi nebavíme, což znamená, že jsme jim nevyhověli. My říkáme, že se s nimi bavíme a budeme se chtít bavit o nějakých kompenzačních opatřeních, která každému sídelnímu místu, okolo kterého vede, přináší. Myslím si, že bychom to měli brát pragmaticky," řekl.

Ministr Ťok také podotkl, že pokud vše půjde ideálně, mohla by být dálnice už v roce 2025. „Nicméně náš závazek vůči EU je rok 2030," uzavřel. Schůzku komentoval i poslanec PČR, trutnovský starosta Ivan Adamec: „Z jednání jsem cítil, že chuť stavět tu je. Ale budu pragmatický a stále se budu držet roku 2030. Výhledy na rok 2025 jsou jen za ideálního stavu. Máme tu bohužel odpůrce staveb. A to jak z ideologických, tak i z majetkových důvodů. Ale rozhodně se blýská na lepší časy," konstatoval.