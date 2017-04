Kohoutov - Cestou čtyř staletí se mohou vydat lidé, kteří zavítají do Kohoutova. V malé obci na Královédvorsku místní budují jedinečnou trasu, kterou lemují boží muka a kříže.

Kohoutov protkala cesta čtyř staletí. Má sedmnáct zastávek Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Obec své drobné památky renovuje už od roku 2004. Celkem jich v Kohoutově stojí hned sedmnáct. Mnohé z křížů dříve byly v katastrofálním stavu, některé neexistovaly vůbec. Jiné musel úřad složitě získávat do vlastnictví, část je stále majetkem soukromníků.

„Zajímavých krajinných mezníků je v Kohoutově hodně. Je to takové naše bohatství," vypráví Jarmila Tyrnerová z místního keramického studia, pro níž je krajina celoživotním koníčkem. Právě v její hlavě se nápad na vybudování unikátní cesty zrodil.

Zatímco v současnosti obec kříže opravuje a doplňuje informačními dlaždicemi, nejstarší pochází už z roku 1721. Odtud název celé Cesty čtyř staletí.

„Ale nevíme úplně přesně, jestli je tento rok platný. Jedna z číslic už byla na kříži hodně poškozená," vysvětluje Jarmila Tyrnerová. Unikátní je prý hlavně trojice božích muk. „I podle památkářů je výjimečné, že je tu lidé postavili v takové hustotě. Kříže jsou turisticky zajímavé, třeba i ve spojení s Kuksem," myslí si.

DETAILY NEŘEŠÍ

Jako boží muka nebo křížky se obvykle označují drobné stavby, které lidé od 14. století stavěli v místech rozcestí nebo tam, kde někdo zahynul. „Vytvořili jsme si mapu a snažíme se význam křížů občanům přibližovat. Keramické studio ke všem umisťuje kamenné desky, které cestu propojují a přináší i drobnou informaci," přibližuje starosta Kohoutova Ladislav Grega.

Oprava jedné stavby obec obvykle vyjde na zhruba 100 tisíc korun. V Kohoutově na restaurační práce pravidelně získávají prostředky z dotací. Většina pískovcových staveb není památkově chráněná, proto tu mají při opravách v podstatě volnou ruku.

„Děláme jen restaurační práce. Křížky kameník očistí tlakovou vodou, opískuje a naimpregnuje hydrofobními nástřiky. Jednotlivé díly pak sestaví zpátky na místo. Pokud nějaké kusy chybí, necháme je zrekonstruovat," objasnil starosta Grega. „Úplným detailům jsme se vyhnuli, stálo by to mnoho peněz. Složitější sošky tak na kříže nevracíme, stejně by nám je někdo ukradl. Šlo nám o stavby, aby se lidé po vesnici mohli projít za nějakým cílem," vysvětluje.

STĚHOVÁNÍ Z POLE

Cesta okolo všech sedmnácti křížů měří zhruba 10 kilometrů. Osudy jednotlivých staveb jsou přitom různé.

Třeba boží muka v místní části Kladruby. Kříž se původně nacházel uprostřed pole. Aby k němu mohli zamířit turisté, posunula ho obec o zhruba 300 metrů dál. „Se zemědělci jsme se dohodli, že ho dáme na vlastní pozemek. Navíc bychom k němu rádi postavili nějaké lavičky a přístřešek, aby si tu cyklisté mohli dát třeba svačinu. Vede tudy cyklotrasa ve směru na Brzice, tak se to hodí," vysvětluje starosta.

Místní nápad utvořit okolo křížů cestu zaujal. Na pozvání Jarmily Tyrnerové například pravidelně vyráží na procházky po jednotlivých křížích a nechávají se zasvětit do jejich historie.

„Jde i o budování vztahu k obci. Lidé už tolik nepracují na polích. Když dokáží pojmenovat křížky, získají třeba k jednotlivým místům vztah," věří Tyrnerová.

Kohoutov býval sudetskou obcí. Po válečných letech tu podle starosty zůstali bydlet pouze tři rodáci. Letos vedení obce plánuje opravit další dva křížky.