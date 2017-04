Konečně pořádné autobusové nádraží! Hostinné postaví moderní terminál

Hostinné - Před revolucí železobetonová konstrukce se socialistickými hesly jako Efektivnost. Poté už jen velká prázdná plocha bez chodníků, nástupních ostrůvků, natož zastřešení. Jenom žluté železné tyče, trčící křivě ze země, dávaly tušit, že se jedná o autobusové nádraží v Hostinném.

Terminál v HostinnémFoto: Vizualizace

Tuto epochu v památkové zóně v centru města ukončí letošní výstavba moderního terminálu. Vyjde na 26 milionů korun. Radnice zaplatí pouze deset procent. Zbývajíce porce půjde z dotačních prostředků.

„Tento týden jsme získali potvrzení, že naše žádost na dotaci pro modernizaci autobusového terminálu byla úspěšná," konstatovala starostka Hostinného Dagmar Sahánková. Jak přiznala, vybudování nového nádraží bylo přímo závislé na přidělení dotace. „Od Integrovaného regionálního operačního programu dostaneme 23 milionů korun. Bez toho by projekt nebylo možné realizovat," zdůraznila.

V Hostinném se mluvilo dlouhou dobu o nutnosti změnit podobu současného terminálu, kde kromě železných tyčí a nalepených jízdních řádů není naprosto nic. Rozhodnutí o schválení dotace proto město přijalo s nadšením. „Etapa příprav trvala téměř dva roky, kdy se projektovalo, připravovala se žádost o dotaci a podnikaly další nezbytné kroky," řekla Sahánková. Stavět se má začít zkraje prázdnin a hotovo má být do konce roku. „Nejdůležitější je teď rychle a dobře vysoutěžit zhotovitele této významné dopravní stavby pro naše město. Do konce listopadu chceme mít terminál postavený, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Už před měsícem jsme z tohoto důvodu zveřejnili na věstníku veřejných zakázek, že město Hostinné chystá tuto akci," upřesnila starostka.

Do doby, než bude nový terminál hotový, dojde k přesunutí autobusových zastávek do Školní ulice. „Odsouhlasil to dopravní inspektorát a dopravci," sdělila Sahánková. K jejich umístění dojde nejdříve v posledním červnovém týdnu. Radnice chce dbát v uvedené lokalitě na zvýšený dozor, neboť přímo u plánovaných zastávek se nachází školní zařízení družiny a umělecké školy. „Autobusy tam budou přijíždět a odjíždět minimální rychlostí. Kvůli bezpečnosti dětí tam vyšleme častější hlídky preventistů kriminality i městských strážníků," ujistila. Komplikací s dopravou v čase výstavby autobusového nádraží v Hostinném se řidiči nemusí obávat. Vyjma prostoru staveniště nebude nijak omezena.