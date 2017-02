Kouří komíny? Braňte se

Trutnovsko, Semilsko - Smog během zimy potrápil celou republiku. Novela zákona o ochraně ovzduší dává příležitost úředníkům, aby kontrolovali kotle přímo v domácnostech. A to i na udání obyvatel, kteří si přijdou na kouřící komín stěžovat.

„Zatím jsme žádná udání neřešili," informoval šéf odboru životního prostředí v Trutnově Miloslav Diviš. „Zrovna jsme si s manželkou říkali, že se půjdeme zeptat, co dělat, když nám do dětského pokoje kouř z jednoho komína v sousedství jde pokaždé, když otevřeme okna. Je to dost nepříjemné," konstatoval jeden z Trutnovanů, žijící v blízkosti Krakonošova náměstí. To například v Semilech už se jedním podnětem zabývat museli. Majitele kouřícího komína z Lomnice nad Popelkou úřad vyzval k předložení příslušných dokladů. Pak může přijít na řadu i případné šetření. Kontroly provádějí úřady i z vlastní iniciativy.

Například ve Vrchlabí si úředníci z odboru životního prostředí všímají, když nějaký komín kouří. „Několik případů už řešíme, lidé jsou vyzvaní k předložení příslušných dokladů," řekl vedoucí vrchlabského odboru životního prostředí Radek Vich. Území v této kompetenci výrazně pomohla plynofikace a aktuální kotlíkové dotace, kterých řada lidí využila k pozitivní změně v topení. „Kouřících komínů už je mnohem méně než dřív. Hlavně ve městě. Spíš jsme měli stížnosti na zahrádkáře, když pálili trávu. Ale i to se nyní zlepšilo po zahájení provozu kompostárny," dodal Radek Vich. Fyzická kontrola toho, čím lidé topí v kotlích, by podle úředníků měla být až krajním řešením. Odůvodněným případem budou opakované stížnosti na kouř z komína.