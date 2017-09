Krkonošské muzeum zavřou na čtyři roky kvůli mimořádnému projektu

Vrchlabí - Pouze do 8. října bude otevřené muzeum Krkonošského národního parku v historickém prostředí bývalého augustiniánského kláštera ve Vrchlabí. Pak jej čeká čtyřletá přestavba, během které se promění v moderní interaktivní Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku.

Krkonošské muzeum národního parku ve Vrchlabí v historickém prostředí bývalého kláštera augustiniánů bude zavřeno kvůli rozsáhlé rekonstrukci až do konce roku 2021.Foto: DENÍK/Jan Braun

Otevírat se má koncem roku 2021. Nahradí stálé expozice Kámen a život a Člověk a hory. „Už to má za sebou. Technické možnosti jsou dnes neporovnatelně větší,“ připustil Jan Štursa, tvůrce rozsáhlé expozice Kámen a život z roku 1984. „Pokrok bude obrovský. Pokud se vše podaří udělat, bude to zase vlajková loď pro celou střední Evropu,“ věští novému pojetí slavnou budoucnost.



Na projektu pracovali ve Správě KRNAP osm let. Štědrá, takřka stoprocentní dotační podpora, umožní rozpočet ve výši 140 milionů korun. Stavební část rekonstrukce získá podporu z integrovaného operačního programu pro muzea, expoziční část obdrží prostředky z operačního programu životního prostředí. Takovou sumu chtějí přetavit ve výjimečné dílo na ploše 2,5 tisíce metrů čtverečných. „Jedinečný bude rozsah ve 28 výstavních místnostech. V České republice není srovnatelný prostor,“ řekl náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar, gestor projektu.

Dotýkat se dovoleno

„Věříme, že expozice bude atraktivní a lidé budou odcházet nešťastní, že nebylo v jejich silách si ji najednou prohlédnout,“ nastínil, že budoucí návštěvníky čeká mimořádná podívaná. „A to navýsost interaktivní. Stále v ní bude co objevovat. Nápisy nedotýkejte se, tam rozhodně nebudou. Naopak, když se nebudete dotýkat, o mnoho přijdete. Budeme lidi vyzývat, aby si vše vyzkoušeli a rozpohybovali, otvírali šuplíky, roztáčeli válce s informacemi, četli muzejní noviny. Další prostory budou k dispozici pro animační programy, vzdělávací aktivity a školní skupiny, vznikne také odpočívárna,“ přiblížil náměstek ředitele národního parku projekt, který už je stoprocentně připravený.

V jeho klíčové roli figuruje filmový dokumentarista Pavel Štingl se čtyřicetičlenným týmem, osvědčený tvůrce muzejních expozic, například Památníku Lidice či Ležáky. „Snažili jsme se nekopírovat jiné expozice a přenášet je do Vrchlabí. Sbírali jsme informace v Národním muzeu, Národním technickém muzeu a muzeích po celé Evropě. Chtěli bychom zanechat v lidech sílu příběhu, podobně jako tomu je v Židovském muzeu v Berlíně,“ vybral místo, ze kterého si odnesl nejsilnější dojem. Krkonošská expozice má směřovat k soužití přírody a člověka.

Poslední týden bude vstup zdarma

Vrchlabský klášter se stane koncem roku 2021 hlavním Návštěvnickým centrem Krkonošského národního parku, ale neznamená to, že by muzeum ztratilo svůj status. „Bude nadále spravovat sbírky, které budou k dispozici badatelům, bude mít klasické muzejní expozice ve čtyřech historických domcích,“ upozornil Kašpar. „Po uzavření muzea v říjnu se začne opatrně dekonstruovat stávající expozice. Většina cenných exponátů, které tak obtížně vznikaly, neskončí rozhodně na skládce, ale zůstanou v muzeu nebo depozitářích,“ vysvětlil. Centrální depozitář chystá Správa KRNAP v bývalé Rotterově továrně v Hořejším Vrchlabí.



„Věříme, že nová expozice bude atraktivní a Vrchlabí se stane jedním z jasných cílů návštěvníků,“ prohlásil Jakub Kašpar.



Krkonošské muzeum národního parku bude naposledy otevřené před rozsáhlou rekonstrukcí v prvním říjnovém týdnu, kdy bude vstup zdarma do současných expozic. Pak už je návštěvníci nikdy neuvidí. Až se v neděli 8. října po zavírací 17. hodině zabouchnou těžké dveře bývalého kláštera, skončí jedna kapitola Krkonošského muzea ve Vrchlabí. V roce 2021 přivítá návštěvníky v úplně jiném světě.