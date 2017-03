Krkonošský deník je partnerem zážitkového dne s hasiči

Semilsko - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje vyhlásil v těchto dnech soutěž o zážitkový den s profesionálními hasiči na stanicích HZS Libereckého kraje v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Semilech.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Klání má podpořit výuku problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí pro třídní kolektivy sedmých tříd základních škol (případně sekund osmiletých gymnázií). Podmínkou zařazení do klání je splnění všech zadaných soutěžních úkolů písemně v textovém editoru (např. MS Word) s fotografiemi vloženými přímo do textu, vyplnění přihlášky a zaslání na e-mail iva.michalickova@hzslk.cz nejpozději do 9. června. Úkoly pak vyhodnotí odborníci z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a nejlepší třídní kolektivy pojedou na stanice profesionálů, kteří pro ně připraví zajímavá stanoviště. Všichni žáci vítězných tříd dostanou drobné dárky.

Den s hasiči proběhne na stanicích HZS LK, 27. června od 9 do 11 hodin. Maskotem akce bude plamínek libereckých hasičů Flambucha, mediálními partnery jsou Českolipský deník, Jablonecký deník, Krkonošský deník a Liberecký deník.