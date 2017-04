Krkonošský veletrh: vše pro bydlení, bylinky, krocani i diamant

Trutnov - Společenské centrum Uffo se promění v pátek a sobotu ve výstavní prostory. Koná se tady Krkonošský veletrh.

Krkonošský veletrh 2016Foto: Miloš Šálek

Představí se na něm více než šedesát firem z oborů stavba, bydlení, zahrada, hobby. Letošní novinkou bude expozice o bylinkách a koření. Venkovní plochu před Uffem obsadí zvířecí farma s husami či krocany a dětský svět s atrakcemi pro nejmenší. K poslechu a dobré náladě zahraje skupina Vosa Band. "Vyplňte na veletrhu losovací kupón a můžete vyhrát soudek piva nebo se zúčastnit losování o diamant," lákají organizátoři na návštěvu Krkonošského veletrhu do trutnovského Uffa. V pátek bude otevřeno od 9 do 18, v sobotu od 9 do 17 hodin.