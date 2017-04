Krkonošský veletrh začal, lidé zaplnili Uffo

Trutnov - Přes šedesát vystavovatelů, losování o soudek piva či dokonce diamant, bylinkovou poradnu, expozici chovatelů, atrakce pro děti, příjemnou hudbu. To vše nabízí Krkonošský veletrh, který dnes ráno slavnostně zahájil v Uffu starosta Trutnova Ivan Adamec. V pátek je otevřeno do 18 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin.

Veletrh má podtitul Stavíme, bydlíme se zaměřením na Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby. Za posledních osm let se vyprofiloval do veletrhu rodinného typu. Koná se ve spolupráci s Městem Trutnov a Krajskou hospodářskou komorou a je obohacen také o účast polských firem. Dospělí zde najdou ve více než 60 expozicích inspiraci pro stavbu, rekonstrukci nebo modernizaci svého stávajícího domu či bytu. Nakoupí i živá zvířata a rostliny. Pro děti je připravena zábava, ale i poučení. Sirupy, bylinky a koření Na Krkonošský veletrh zavane svěží bylinkový vítr. Zahradnictví z Červeného Kostelce připravilo expozici o bylinkách a koření. Tradiční, ale i netradiční pěstování bylinek na záhonech, ale i ve vzduchu, vás inspiruje pro nadcházející jarní sezónu. Můžete si odnést nejen rostlinky, ale také dobré rady, jak byliny a koření pěstovat a používat v kuchyni. Zvýšené záhony, směsné bylinné truhlíky a kokedamy, to vše uvidíte v této zahradnické expozici na konci výstavní haly. Zahradníci a baristé ze zahradnictví a kavárny z Červeného Kostelce vám poradí a názorně předvedou použití přírodních sirupů a bylinek na přípravu teplých i studených nápojů. Jak ušetřit za teplo? Hlavním tématem veletrhu je topení a hledání odpovědi na otázku „jak ušetřit za teplo". Na veletrhu se můžete poradit s výrobci tepelných čerpadel, kotlů, infratopení, solárních jednotek, bio-krbů ale i, podlahového topení nebo klimatizací. Vyberete si správný způsob tepelné izolace, ale i ty správné stavební hmoty. Veletrh v pátek od 15 hodin v salónku doprovází přednáška na téma: „Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to". Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou aktuální informace o dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných i bytových domů. Vybavení pro zahrádkáře Zajímavá bude nabídka oken, dveří, zimních zahrad, garážových vrat, bazénů a čističek. Organizátoři nezapomněli ani na údržbu zahrady. Vystavena bude lesní a zahradní technika, zahradní sekačky, návrhy na realizace zahrad. Motoristé mohou obdivovat praktický vozík na krbové dříví, nové vozy značky Citröen a Subaru nebo si vyzkouší jízdu na elektrokolech. Návštěvníci si můžou rovněž vybrat z nabídky kuchyňských linek a koupelen a doplňků v podobě drobných dekoračních předmětů a vonných svící. Chovatelé představí krocany Před Uffem budou k vidění desítky barevných plemen výstavních králíků, holubů, hus, krocanů, kachen, perliček, slepic, kohoutů a dalšího domácího zvířectva v expozici Českého svazu chovatelů. Chovatelé zodpoví zvídavé otázky dětí a dospělým doporučí nejlepší způsob chovu. Pro děti bude k dispozici skákací hrad, tvarování zvířátek z balónků a malování na obličej. Vše bude doprovázeno živým hudebním vystoupením kapely Vosa Band.

