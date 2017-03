Kuks láká. Parkoviště už zdaleka nestačí

Kuks - Při návštěvnicky nejoblíbenějších akcích zaplavují vesnici stovky automobilů. Parkují na fotbalovém i volejbalovém hřišti, ale i na soukromých pozemcích. Obec musí nabídku odstavných ploch rozšířit.

V Kuksu trvale žije pouhých 250 obyvatel, přesto obec z Královédvorska klasickou vesnicí není. I ve všední březnový den se tu prochází desítky i stovky neznámých lidí. Přijíždí za návštěvou místní dominanty barokního hospitalu.

Uličky malebného centra jsou plné hlavně o víkendech. I program na letošní hlavní sezonu je pořádně nabobtnalý, lidí i automobilů přibývá. Obec, stejně jako správu národní kulturní památky, zájem veřejnosti těší. Přináší ji ale i nevšední starosti. Radnice řeší třeba rozšíření parkovacích možností.

„V klasické vesnici naší velikosti asi opravdu není takový šrumec," usmívá se Jiří Beran. Profesionální hasič z Jaroměře pracuje na obecním úřadu stále jako neuvolněný starosta, na radnici dochází ve volném čase. Starostí má však nad hlavu.

Kuks láká. Parkoviště zdaleka nestačí

„Máme na obci stejnou práci jako jinde. Staráme se o vodovod, komunikace a další běžné věci. Plus k tomu výrazně přibývají záležitosti týkající se turistického ruchu," říká Beran.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, KURTY I LOUKY

Už jako dávná minulost se jeví parkování v parku pod hospitalem. Obec v současnosti disponuje několika plochami, kde řidiči své vozy odkládají. Jejich kapacity ale často nestačí. Při masových akcích proto auta postávají třeba na fotbalovém či volejbalovém hřišti. Využívají se pozemky soukromníků nebo krajnice podél hlavní silnice.

„Parkujeme, kde se dá. Asi největší problémy máme při vánočních trzích. Když při podzimním počasí zaprší, jsou louky rozblácené. To je katastrofa. Také parkování přímo u hospitalu je závislé na hospodářské činnosti majitele pozemků," vyjmenovává strasti Jiří Beran. „Auta bychom mohli navádět třeba k nádraží nebo do prostoru naproti fotbalovému hřišti, kde je ideální místo. Vyjednáváme s majitelem pozemku, zda by nám ho odprodal," odkrývá vytipované lokalit starosta.

ZA ORGANIZACI PODPORA SPOLKŮ

Parkování v Kuksu je během nejnavštěvovanějších akcí alchymií. Z velké většiny ho organizuje obec. Automobily nechce pouštět do centra, kde disponuje jen minimem míst, za jejichž využití se platí u automatu.

I proto je Kuks protkaný množstvím zákazových značek. Mají řidiče odradit od jízdy do centra. Navzdory tomu se tu lidé stejně občas setkávají s tím, že do úzkých uliček vjíždí kamiony mířící do Dvora Králové. Navádí je sem navigace.

„Snažíme se bránit tomu, aby pohyb aut organizovali sami pořadatelé, většinou to nefunguje. Obec má už společně se spolky nastavený určitý systém, který je účinný," říká Jiří Beran. Radnice zajišťuje rozdávání parkovacích bločků, daňové odvody i pojištění.

Okolo organizace parkování se běžně točí až dvacítka občanů. Sokolové, hasiči, fotbalisté nebo šipkaři si díky tomu mohou vydělat prostředky na činnost. „Dá se říct, že parkování už máme podchycené. Ta organizace nám funguje," vysvětluje Jiří Beran.

STAROUSEDLÍCI JSOU NA RUCH ZVYKLÍ

A jak se na čilý turistický ruch v okolí svých domů dívají jejich majitelé? Místní jsou prý na návštěvy zvyklí.

„My starousedlíci, co tu bydlíme už od dětství, jsme na ruch zvyklí. Pamatuji, když sem jezdila pouť. Dole u hospody stálo třeba šest automobilů s turisty. Doteď nechápu, jak se tam mohly vejít," usmívá se starosta. „Je ale pravda, že kdo u nás koupil chalupu třeba před třemi lety, kdy tu byl klid, může dnes být trochu mimo. Velký nárůst návštěvníků hospitalu i cyklistická magistrála asi přispěly k tomu, že se lidé ke své chalupě mohou někdy dostávat trochu hůř. A klid, za nímž se na vesnice jezdí, mohou postrádat," uvědomuje si Jiří Beran. Sám však ví, že také z turistického ruchu je Kuks živý. Návštěvníci přináší peníze do pokladen obchodníků i obce. „Díky tomu, v jakém místě se Kuks nachází, jsme například v minulosti uspěli s celou řadou dotačních žádostí. Opravili jsme silnice, fasády, nyní je aktuální most, na který bychom jinak nikdy neměli," pochvaluje si starosta, který už 17 let stojí v čele obce. „Snažíme se pro místní dělat takové bonusy, to narušení soukromí jim chceme vracet. Dotujeme třeba vodné a stočné," nabízí kompromisy Jiří Beran.