Kulinářský den dal punc jídla státnímu svátku

Janské Lázně /FOTO/ - Potřetí v krátkodobé historii zaplavily prostranství před janskolázeňskou kolonádou stánky s gastronomickými dobrotami, kořením, bylinkami a dalším řemeslným uměním.

Svátek svatého Václava se stal opět v Janských Lázních příležitostí k oslavě jídla, pití a nastupujícího babího léta. "Zatím bylo vždy z hlediska počasí pěkně, zvolili jsme zřejmě dobré datum," pochvalovala si kulturní referentka lázní v Janských Lázních, které celou akci zaštiťují, Irena Korytářová.

Tu, ostatně, nikdo nenechal už od rána ani minutu v klidu. Zajistit všechny stánky, program, včetně servisu pro účinkující, aby vše fungovalo, jak má, a ještě být stále milá a usměvavá, není úplně běžné. Ale Irena to zvládá s přehledem. "Když jsme si s ní chtěli na chvíli sednout, během pár minut byla zase pryč…," přiznali muzikanti z Bruntálu, kteří ve čtvrtek v Janských Lázních zahráli spoustu "pecek"."

"Je náročné zajistit tak velkou akci," poznamenala pro Deník Irena Korytářová. "Už od první chvíle, kdy vůbec začínáme Kulinářský den plánovat, přemýšlím, kam umístím jednotlivé firmy, prostor janskolázeňského náměstí má samozřejmě své limity…než vše začne, už přesně vím, kde kdo bude…ale problémy samozřejmě nikdy nekončí," popsala s úsměvem pro Deník charismatická referentka lázní Irena Korytářová.

"Teď zase volají, že někde nejde elektřina, tak se jdu podívat, co se tam děje," volala a odběhla za svými povinnostmi. A co říkali návštěvníci? "Myslím, že je to dobrá akce, hlavně kvůli datu. Obchody jsou zavřený, tak proč nejít peníze utratit sem?" poznamenala třeba Kateřina Bláhová, která přijela do Krkonoš z Liberce. "Rozhodně to stojí za to. Dala jsem si nějaký řecký jídlo a jsem úplně spokojená," řekla zase jedna z pacientek lázní, které se zpestřil programem na náměstí sváteční den.

I kuchaři ze zahraničí v Janských lázních prodávali svůj um. Po loňské Itálii to tentokrát bylo již zmíněné Řecko. Program i všechny gastronomické radosti se prolínaly celým svátečním dnem, včetně ochutnávek, které návštěvníkům poskytli třeba zástupci značky Regionální potravina Královéhradeckého kraje. Storku s účastníkem Kulinářského dne, výrobcem čokolád Františkem Hlavou připravujeme…