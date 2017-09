Kupujeme život zvířat, řekl ochranář před spálením rohoviny

Dvůr Králové /FOTO/ - Zoo Dvůr Králové po třech letech v úterý odpoledne spálila zásoby nosorožčí rohoviny. Demonstrativně tím upozornila na nelegální obchodování se surovinou, kvůli níž pytláci vyvražďují zvířata ve volné přírodě.

Zatímco před třemi lety v Zoo Dvůr Králové spálili půl metráku rohoviny, tentokrát to bylo 33,5 kilogramu. Šlo ale především o silnou symboliku a vzkaz konzumentům i obchodníkům.

Slavnostního aktu se účastnil také Richard Leakey, legendární keňský ochranář, který jako první podnítil už v roce 1989 pálení nosorožčí rohoviny i slonoviny. „Pálení je jasný vzkaz, že nosorožčí rohovina nesmí být v žádném případě prodávaná. I Česká republika tím vydává jasné stanovisko a může hrát zásadní roli pro celou Evropskou unii. Pálení demonstruje, že se prodej rohoviny nevyplatí a že nemá smysl. Není to ničení balíku peněz, za spálené rohy si kupujeme budoucnost zvířat,“ uvedl muž, který celý život věnoval boji proti pytlákům.

KILOGRAM ZA 1,5 MILIONU

Zoo Dvůr Králové na začátku roku odstranila rohy nosorožcům preventivně ze strachu před terorismem. Na konci března k tomuto kroku přistoupila poté, co pytláci zabíjeli ve francouzské zoo. Nyní zásoby pod dozorem ozbrojených služebníků Celní správy České republiky zničila.

Jeden kilogram rohoviny má aktuálně podle ředitele zahrady Přemysla Rabase na černém trhu cenu až 65 tisíc amerických dolarů, tedy 1,5 milionu korun.

„Musíme do Asie, především do Vietnamu, Číny nebo Singapuru takové vzkazy posílat. S každou koupí totiž majitelé přispívají na vyvražďování zvířat. Chceme také upozornit na to, aby se nelegalizoval mezinárodní obchod s rohovinou, ke kterému právě v těchto dnech přistoupila Jihoafrická republika,“ řekl ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas. „Zastavení poprávky a přesvědčení lidí, aby to nekupovali, je jediná cesta, jak zastavit zabíjení nosorožců,“ dodal.

V roce 2015 důsledkem jednání pytláků zemřelo ve volné přírodě více než 1500 nosorožců. Zoo Dvůr Králové přitom byl první zahradou na světě, která k podobnému kroku před třemi lety přistoupila.

LEGALIZACE NENÍ CESTA

Myšlenka uspořádat takové pálení vznikla z rozhovoru ředitele Zoo Dvůr Králové Přemysla Rabase a vedoucího zahraničních projektů Jana Stejskala.

„Akt vyvolal řadu kontroverzních otázek. Lidé říkali, že je to špatně. Že by se utržené peníze mohly použít jako prostředky k záchraně zvířat. Ale to není cesta,“ řekl Přemysl Rabas. „Jedinou cestou je utlumení poptávky po rohovině. Legalizací obchodu se vybíjení zvířat nezastaví, naopak. Jen by to nastartovalo spirálu poptávky. Trh by se nikdy nenasytil. Je to podobné jako s drogami. Pokud policie nějaké zabaví, také je neprodává,“ myslí si Rabas.

Zoo chce podle slov ředitele Rabase pálením vyslat jasný signál světu, aby si všiml, že je něco špatně. Dvorská zahrada k pálení letos symbolicky přikročila v den, kdy v Jihoafrické republice došlo k první oficiální a legální dražbě rohoviny.

„Soukromý obchodník, který má farmu s nosorožci a už roky rohovinu sbírá, se snaží přesvědčit svět, že peníze bude dávat na pomoc nosorožcům. Ale už i proto, že jeho stránky byly přeloženy do čínštiny nebo vietnamštiny, tedy aby byly k dispozici národům, které jsou největšími konzumenty rohoviny, vidíme, že je něco špatně,“ řekla Lejla Abbasová, která slavnostním aktem provázela.

„FOŤTE, ZACHRÁNÍTE“

Zoo spálila zásoby rohoviny z pěti poddruhů nosorožců. „Je tam i roh samice Nabiré, nejohroženějšího druhu nosorožců na světě, která u nás zemřela,“ řekl ředitel Rabas.

„Může se stát, že nosorožci během dvaceti let zcela vyhynou. To v Keni odmítáme a mám radost, že Česká republika tímto aktem vyjadřuje stejný postoj,“ řekla Paula Kahumbu, výkonná ředitelka keňské organizace Wildlife Direct, která se slavnostního aktu také zúčastnila. „Foťte, sdílejte a ukládejte na sociální sítě videa, která upozorní na tuto problematiku. I vy osvětou můžete zachránit nosorožce,“ vyzvala

„Před 30 lety byla cena klů tak vysoká, že Keňa ztrácela 5 tisíc zvířat každý rok. Poté, co jsme demonstrativně spálili 12 tun v hodnotě 12 milionů amerických dolarů, spadla cena rohoviny z 300 na 5 dolarů za kilogram. Lidé si uvědomili, že nákup slonoviny není dobrá investice,“ zakončil svůj proslov legendární ochranář Richard Leakey předtím, než rohovinu zapálil. "Vzdávám hold všem, kteří za touto akcí stojí,“ dodal.