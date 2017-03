Lidé chtějí přesunout zvonici. Proti jsou ale památkáři

Maršov u Úpice - Kulturní památka se má stěhovat na protější kopec. Rozjetý projekt ale zbrzdilo rozhodnutí památkové inspekce, které má záměr úřadu i obyvatel vesnice překazit.

Zvonička v Maršově u ÚpiceFoto: DENÍK/Jaroslav Pich

Občané i vedení vesnice na Úpicku jsou takřka za jedno: Historická zvonice se má přesunout na místo, kde bude chloubou. Už léta ji totiž zastiňuje budova bývalé školy. Turisté k ní nemohou, protože je obklopena soukromými pozemky.

„Pro obec je to dlouhodobý problém. Jsme ochotni do památky investovat za předpokladu, že se z ní budou moci těšit místní i turisté," sdělila starostka Maršova u Úpice Jitka Vítková.

Vedení úřadu si navíc celou akci nechalo posvětit od občanů. V loňské anketě se pro přesun vyjádřila většina z nich. Proti byla pouhá desetina obyvatelstva.

PAMÁTKÁŘI AKCI STOPLI

Problém však už v prosinci nastal při komunikaci s úřady. Ačkoliv obec původně získala souhlasné stanovisko od Královéhradeckého kraje, přemístění zvonice mezitím zmařila Památková inspekce Ministerstva kultury. Upozorňuje, že přesun historické památky je v rozporu se zákonem.

„Podle názoru inspekce nesplňuje přemístění zvonice v Maršově u Úpice zákonné důvody k tomu, aby mohl být přesun povolen. Zákon zakazuje přemístění celku nebo části jakékoli chráněné památky, kromě případů, kdy fyzická ochrana takových památek přemístění nezbytně vyžaduje," sdělila mluvčí Ministerstva kultury Simona Cigánková.

„Mrzí mě to, protože už máme vybraný dotační titul, který je vypsaný do konce března. Ten by nám ušetřil mnoho peněz. Navíc jsme už do projektu investovali vlastní finance v řádu desítek tisíc korun," řekla starostka obce s necelými dvěma stovkami obyvatel.

Obec nyní čeká, jak se celá situace vyvine. Proti rozhodnutí Památkové inspekce Ministerstva kultury podal Maršov u Úpice tzv. rozklad. Konečné rozhodnutí má nyní vydat ministr kultury Daniel Herman. „Zatím nelze konkretizovat, jaký bude výsledek celé záležitosti," řekla Simona Cigánková.

„Nezbývá nám nic jiného, než čekat. Bohužel ty průtahy jsou strašné," lituje práce navíc Jitka Vítková, která na obci pracuje jako neuvolněná starostka.

Také ČTĚTE: V nemocnici panuje po odvolání ředitele napětí. Krajská opozice se bouří

Památka tak jako tak chátrá. Rekonstrukci na současném místě přitom obec nechtěla realizovat. Důvodem byl fakt, že po sousední cestě projíždí pravidelně těžká zemědělská technika, a ta stavu dřevěné zvonice neprospívá.

Maršovská zvonice historicky sloužila jako ohlašovna požárů. Místní ji přestěhovali už jednou, když na současné místo putovala z protější strany. Byla dominantou. Ovšem jen do chvíle, kdy ji zastínila škola.

Poslední rekonstrukce na budově proběhly v roce 1993, kdy byl osazen také nový zvon. Úpravy se ale ukázaly jako nevyhovující a neodborné.

„Nyní ji chceme opravit, zpřístupnit i osvítit. Zvonice se má přesunem dostat do přirozeného centra obce," naplánovali místní.

Zhruba osmisetmetrový přesun však nyní vázne. Více než 260 let stará zvonice nemá o budoucnosti jasno.