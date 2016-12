Lidé v Konělupech sepsali petici. Kvůli odpadům

Turnov – S peticí se na městské zastupitele obrátili občané z oblasti Konělup. Nesouhlasili s tím, že by jim město mělo omezit pravidelné služby v odvozu komunálního odpadu. Řidiči z technických služeb mají totiž údajně potíže se zajížděním do odlehlých a těžko přístupných míst, zvláště v zimě.

Zastupitelé podobné stížnosti neprojednávali poprvé. Už na jaře rozhodli, že z těžko přístupných míst budou občané svážet odpad v popelnicích nebo pytlích od domů na dostupné místo. „Podloží u cesty podél Jizery je možná nestabilní, ale jak jste chtěli v tom samém místě stavět silniční obchvat centra Turnova?" zeptal se občan Pavel Veselý.

Podle něj se z místa běžně odvážely odpady čtyřicet let a všichni řidiči to vždy zvládli. „Jezdili tam léta hasiči, záchranka i ostatní a nikdo nic ani ‚neškrábl'. Jezdí tam i jiná nákladní auta." Ozval se i další občan, Karel Chytrý: „Teď je tam i nový asfaltový povrch a nedávno, když nebylo v provozu malé auto, přijely tam TST bez problémů i s velkým vozem a šlo to taky." „Toto místo je dostupné. S radnicí se neshodneme, " doplnil jej Veselý.

„Svoz odpadů omezujeme ve všech okrajových místech města a také tam, kde je to pro řidiče technických služeb nebezpečné. Proběhla řada jednání s občany, kterým jsme navrhli náhradní řešení. Konkrétně tady na vybraném pozemku například řešíme i vybudování místa na otočení sběrného vozidla. Do té doby jsme lidem nabídli popelnice na kolečkách či igelitové pytle, které by sami snáze dopravili na začátek ulice o 300 metrů dál," shrnula podmínky místostarostka Jana Svobodová. Někteří zastupitelé opakovaně navrhovali snížení poplatků, nebo zachování služby. Podle Svobodové legislativa neumožňuje, aby občané za odvoz zaplatili jen polovinu částky. „Hlavně není řidič, který by tam zajel," uzavřela Svobodová.

Přestože se rýsuje dohoda o vybudování obrátky s majitelkou pozemku, starosta Tomáš Hocke varoval před zásahem do nejistého podloží strmého svahu, navíc v blízkosti koryta řeky.

„Mám v obvodu také lokality, kam se teď nejezdí. Jestli tady budeme dělat výjimky, čekám, že naši lidé je budou chtít také," ozval se zastupitel Arnošt Černý. „Je to hloupost. Jestli je přístupová cesta tak nestabilní, jak říkáte, nemohli by tam jezdit lidé osobními auty a nakonec ani chodit pěšky," přisadil si zastupitel Daniel Hodík.

„Běžte se tam nejdřív podívat! Mě osobně nejvíc mrzí to, že tu o všem zasvěceně hovoříte, ale když jsme tam udělali výjezd a prohlídku místa, nejel z vás nikdo," vyčetl kolegům zastupitel František Zikuda.

ZÁMĚR NESCHVÁLILI

„Neřešme tady detaily, kdo a s čím tam pojede. Mně připadá, že se jen hledají důvody, proč to nejde," vyzval ostatní Vítězslav Sekanina.

Vzápětí se několik zastupitelů i občanů nabídlo, že jsou ochotni jednou týdně brigádně s vozem technických služeb lidem pro odpady přijet.

Možná i proto závěrečný návrh řešení, že město v oblasti Konělup omezí svoz komunálního odpadu do doby vybudování zmíněné obrátky, zastupitelé neschválili. Otakar Grund