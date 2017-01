Lidé vyhazují do kontejnetů kdeco. Někdy i mrtvá zvířata

Trutnovsko - Vánoce a Silvestr jsou exponovaným obdobím pro likvidaci velkého množství odpadu všeho druhu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ivars Gravlejs

Lidé ze svých obydlí vynášejí nejen papíry od balení dárků, ale i různé krabice, spoustu biodpadu z jídlem přeplněných domácností a nezřídka i již nepotřebné věci mnohem objemnějšího charakteru. Třeba televize, lednice a další elektroniku. „Období je to hektické, ale jsme na něj každoročně připraveni, takže naše vozy nyní jezdí od rána do večera. Do některých lokalit Trutnova, jako je třeba Zelená louka, zajíždíme teď i dvakrát týdně," vysvětluje ředitel společnosti Transport Jiří Ticháček. Lidé se však za dvacet let, kdy se začaly ve městě odpady recyklovat, naučili třídit. „Hlavně mladá generace, která má návyky v sobě zakotvené ze školy, třídí automaticky. V současné době se staráme o 160 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. A jejich počet narůstá. Spíš bývá někdy problém, kam je umístit. Například v historickém centru města by určitě nedělaly ozdobu," usmívá se ředitel.

I v Trutnově se stává, že někteří jedinci si z vybírání kontejnerového papíru udělali byznys. „Papír z nádob vytahají a odnesou ho do sběrny, kde inkasují dnes už dost slušné peníze. Samozřejmě jde o krádež. Protože i odpad je majetkem města. Spolupracujeme v tomto směru dobře s městskou policií a snažíme se vytipované jedince chytit při činu," dodává Jiří Ticháček.

Přestože má Trutnov svůj vlastní sběrný dvůr (v Dolním Starém Městě naproti hotelu Davídek), do kterého může každý občan přivézt v podstatě jakýkoliv odpad, i dnes se stává, že lidé odloží ke kontejnerům na tříděný odpad třeba baterii od auta i zmíněné objemné věci z oblasti elektroniky.

„Zatěžuje nás to, ale i s tím si musíme nějak poradit. Máme na to zvláštní tým lidí, kteří tyto věci odvážejí. Horší jsou ale třeba mrtvá zvířata. Nedávno jsme se v jedné z vesnic na Trutnovsku potýkali v kontejneru dokonce s mrtvou ovcí," vypráví Jiří Ticháček.

Letos se dá v Trutnově očekávat novinka. Transport chce rozmístit po městě zhruba dvacet kontejnerů na drobnou elektroniku a zefektivnit hospodaření s bioodpadem.

Už příští sobotu začne postupně firma svážet od kontejnerů vánoční stromky. Do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem však nepojedou. „Se zoo nemáme v tomto směru žádnou smlouvu. Je to totiž komplikované, protože na většině stromečků zůstávají části vánoční výzdoby. Nejhorší jsou kovové háčky. Ty by mohly zvířatům při konzumaci hodně ublížit. A v množství stromků, které bychom do zoo přivezli, by se těchto předmětů zbavovali zaměstnanci zahrady asi dost obtížně," dodává ředitel společnosti Transport Jiří Ticháček. Svážené stromky se podle něj zpracovávají štěpkováním.