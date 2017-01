Lomnice chystá revitalizaci jedné ze svých nejcennějších lokalit

Lomnice nad Popelkou - Lomnice letos upraví Karlovské náměstí. Jde o jednu z nejcennějších lokalit města, která je vesnickou památkovou rezervací. Obnova si vyžádá zhruba deset milionů korun. Podíl města bude do šesti milionů, řekl místostarosta Lomnice Zdeněk Rajm. Město se podle něj ještě pokusí na revitalizaci náměstí získat evropskou dotaci.

Karlovské nám., Lomnice nad PopelkouFoto: Archov

Podle Rajma je Lomnice díky této lokalitě mezi českými městy výjimečná. "Nevíme, jestli nějaké jiné město se může pyšnit tím, že má na svém území jak městskou památkovou zónu, tak i vesnickou památkovou rezervaci," uvedl místostarosta.

Malebné Karlovské náměstí, vzdálené od radnice asi čtvrt kilometru, představuje vrchol podkrkonošského dřevěného barokního urbanismu. Prostranství s obdélníkovým parkem už ale obnovu nutně potřebuje, ve městě se o ní mluví několik let. "Není ve stavu, že bychom tam lákali každého, kdo přijede do Lomnice," uvedl místostarosta.

V plánu je revitalizace zeleně v parku, obnova původní sítě cest pro pěší či nahrazení nevkusných betonových laviček z doby komunismu jinými, které budou více připomínat náves. Svou původní funkci by měla získat malá kašna. "Dnes je plná hlíny a využívaná jako květináč," řekl Rajm. Obnovy se dočkají i sochy sv. Prokopa a Panny Marie Karlovské, která je patronkou těhotných a neplodných žen. Její pískovcová socha je uprostřed náměstí od roku 1874.

Součástí revitalizace bude i výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek a odvodnění komunikací. Sítě bude Vodohospodářské sdružení Turnov měnit i na přístupových komunikacích z ulic Josefa Kábrta, Antala Staška, Poděbradova a částečně i z Hálkovy ulice. Místostarosta očekává, že výkopové práce by mohly začít už v únoru. "Záležet bude na počasí, začít ale chceme co nejdřív," uvedl. Obnoveny budou také vozovky. Povrch bude ze žulové dlažby a na vnějších okrajích náměstí dělníci vybudují pásy pro parkování aut z čedičové dlažby, která bude prorůstat trávou. Nové bude i veřejné osvětlení. Rajm předpokládá, že revitalizace náměstí by měla skončit nejpozději do konce letošního roku.