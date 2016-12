Lomnická zvonice zřejmě získá další zvony

Lomnice nad Popelkou - Na výrobu dvou zvonů je potřeba více než milion korun.

Dřevěná zvonice v Lomnici nad PopelkouFoto: Archiv

Ke Štědrému dni v Lomnici nad Popelkou patří v posledních letech zvonění v nejstarší dochované stavbě města.

Na příští Vánoce by mohla být dřevěná zvonice bohatší o jeden až dva zvony. Město v Českém ráji k jejich pořízení uspořádalo spolu s místními zvoníky sbírku. „Zatím se povedlo vybrat přes 90 tisíc korun," řekl místostarosta šestitisícového města Zdeněk Rajm. „Myslím, že je to pěkná částka. Jsme relativně spokojení," uvedl starosta.

V dřevěné hranolové zvonici bylo ještě na začátku minulého století pět zvonů. Dochovaly se dva malý zvonek umíráček a zdobený zvon, který v roce 1591 nechala odlít majitelka panství Eliška z Martinic po velkém požáru Lomnice.

ÚŘADOVALA VÁLKA

O další tři zvony město připravila první světová válka, zhruba před sto lety byly odvezeny a přetaveny pro vojenské účely. Zrekvírován byl i největší zvon s obrazem svatého Mikuláše z roku 1590, který vážil 1039 kilogramů.

Město by do zvonice postavené na hřbitově v polovině 17. století chtělo navrátit kopii Mikulášského zvonu a také repliku 280kilového zvonu s obrazem sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého z roku 1776. Místostarosta odhaduje, že na jejich výrobu bude potřeba přes milion korun. „Vychází to na 168 korun na každého obyvatele města," uvedl. Nepředpokládá ale, že ve sbírce, jež začala letos v květnu, získají tolik peněz. „Kdyby se nám podařilo vybrat 200.000 nebo 250.000 korun, tak si budeme moci říci, že sbírka byla úspěšná," řekl Rajm. Chybějící peníze zřejmě dodá radnice. Zatím se ale neví, kolik to bude. „Částečně to bude vidět z rozpočtu města na příští rok, který budeme schvalovat 25. ledna," uvedl Rajm. Osobně se přiklání k variantě pořídit oba zvony najednou. „Dáváme tomu dost energie a je otázka, zda by to chtěl někdo v budoucnu znovu podstoupit. Nechci ale mluvit za zastupitele," řekl. Výhodou společné výroby je podle něj to, že zvony půjde snadněji naladit.

SBÍRKA I PŘÍŠTÍ ROK

Sbírka na pořízení zvonů potrvá i příští rok. Na několika místech ve městě jsou pokladničky a radnice zřídila i speciální bankovní účet. Ve prospěch zvonů se koná po městě i řada akcí. Nejbližší bude předsilvestrovské představení hry Muž 7 sester v podání lomnických ochotníků. V Tylově divadle se uskuteční 29. prosince. Zpět do památkově chráněné zvonice by se jeden nebo dva zvony měly vrátit v listopadu příštího roku. Na jejich výrobu jsou potřeba čtyři měsíce.

(čtk, jm)