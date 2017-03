Lůžkové oddělení chirurgie bylo uzavřeno

Semily - Lůžkové oddělení chirurgie bylo kvůli nedostatku lékařů na konci minulého týdne uzavřeno. Pokud se provoz oddělení povede obnovit, bude to nejdřív ve druhé polovině roku.

V semilské nemocnici zůstanou zachované chirurgické ambulance, jejich provoz budou zajišťovat tři lékaři. ČTK to dnes řekl předseda představenstva Masarykovy městské nemocnice (MMN) Jiří Kalenský.

Letos na oddělení s 20 lůžky leželo v průměru 12 pacientů a chirurgie byla ztrátová i finančně.

Lékaři budou v nemocnici nadále provádět základní vyšetření pacientů, kteří potřebují chirurgickou péči. Pokud bude stav pacienta natolik vážný, zajistí jeho převoz do jiné nemocnice rychlá záchranná služba. Jinak nemocnice nabídne pacientovi přepravu svojí dopravní zdravotní službou. Nejbližší chirurgie ze spádové oblasti Semil jsou v nemocnicích v Jilemnici, Turnově, Jičíně nebo Jablonci nad Nisou.

MMN je akciovou společností, kterou vlastní Semily s Jilemnicí. Provozuje nemocnice v obou městech. Semilská chirurgie měla problémy s nedostatkem lékařů delší dobu. Provoz musela omezit už loni na jaře. S pomocí chirurgů z Krajské nemocnice Liberec ho sice obnovila, zlepšení ale bylo jen krátkodobé. "Od poloviny minulého roku fungovala na 50 procentech kapacity," uvedl Kalenský.

"To oddělení se musí přetransformovat. Už to nemůže být všeobecná chirurgie, hledáme ale využití pro nějaké jednostranné zaměření," uvedl předseda představenstva. Podle něj už se vedou jednání, zatím je ale nechce konkretizovat. Není jisté, zda budou úspěšná. "Není to ale jen náš problém. Chirurgové nejsou, vymírají," řekl Kalenský. Nedostatek chirurgů nedávno řešila v Libereckém kraji například nemocnice v České Lípě, která kvůli tomu musela skoro na měsíc omezit plánované operace. Problém se jí podařilo na začátku března vyřešit.

Z lůžkových oddělení zůstala v Semilech následná ústavní a rehabilitační péče a ortopedie. Pro tu se podařilo dokonce získat další dva kvalifikované lékaře. "Máme zájem spektrum zákroků na ortopedii rozšířit, posílit jednodenní péči," dodal Kalenský.