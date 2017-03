Lyžníci se rvali o klobásy

Malá Úpa - Z amplionů se ozvala melodie Petra Hapky z filmu Krakonoš a lyžníci a všichni borci se startovními čísly na hrudi se vydali po sjezdovce dolů vstříc cíli, který lemoval natažený špagát obsypaný klobásami. Kdo přijel dřív, mohl si natrhat co nejvíc.

Podle úsilí, které účastníci vynakládali a jak místy nelítostně bojovali o uzenářskou lahůdku, jim zřejmě při celodenním závodění na svahu na Pomezkách pořádně vyhládlo. Soutěže na historických lyžích jim daly zabrat a klobásy pro ně byly lahodnou odměnou.

Mazání devatenáctkou

Při osmém ročníku Krakonošových lyžníků se v Horní Malé Úpě závodilo na saních, obřím slalomu a skoku ladném. Žádné moderní carvingy a ultralehké kombinézy, ale starodávné dřevěné lyže s primitivním vázáním a dobové oblečení, hlavně pořádné podkolenky a zimník. V takovém vybavení se soupeřilo. Na saních to jelo nejrychleji sehrané dvojici Maloúpských švábů, tedy starostovi Karlu Englišovi a šéfovi maloúpského skiareálu Martinu Bučkovi. Ti se rozjeli tak vehementně, až na trati přerazili v plné rychlosti slalomovou tyčku. Ukázali, že mají natrénováno, před měsícem totiž vévodili dalšímu místnímu závodu Maloúpským rohačkám. A jak vtipně poznamenali, roli měli usnadněnou tím, že někteří aktéři nezvládli dorazit na start závodu poté, co vpředvečer klání mazali úplně něco než skluznice. Místní pivovar totiž křtil devatenáctku, říznutou Jamesonem. A to není zrovna ideální iontový nápoj pro účast ve sportovní soutěži.

Lyže vyrábějí od první republiky

Pivní odměnu našel v darované tašce nejmladší účastník sobotní akce, šestiletý Břetislav Fryml, ale hned mu ji odebral jeho otec Zdeněk. „Lyžuje rád, čuchnul k novým, moderním lyžím. Na těch starých to bylo náročnější," poznamenal směrem k synovi. „Bavilo mě to, nejvíc skoky," řekl nejmladší lyžník a spokojeně si prohlížel získané odměny s krkonošskou tématikou. Na Malou Úpu dorazili Frymlovi z Dobrého v Orlických horách a jak se svěřil otec, lyžování na historických ski je v rodině velkým koníčkem s dlouholetou tradicí. Jeho dědeček byl jejich vyhledávaným výrobcem. „Podle účetních knih dokázal zhotovit za jednu zimní sezonu až 260 párů," prozradil Zdeněk Fryml. „Začínal s tím za první republiky, nejvíc na odbyt šly patrně v roce 1931, kdy měl děda dokonce osm zaměstnanců v truhlářské dílně. Po válce do toho trochu zasáhli komunisti, v jednu chvíli už stály všechny mašiny venku před domem, připravené ke znárodnění," zalistoval v rodinných pamětech.

Jasanky jdou stále na odbyt

Zdeněk Fryml je čtvrtým truhlářem v rodině a přestože doba výrazně pokročila, stále se věnuje také výrobě historických lyží. Pracuje na nich na originálních strojích z roku 1920. „Jsou to dřevěné konstrukce, které mají svůj motor, hnaný kozími řemeny," odhalil jedinečnou technologii. Zdálo by se, že si na nich vyrobí sotva pár párů pro sebe a blízké. Opak je však pravdou. „Nestíhám vyrábět. Ročně udělám tak šedesát párů," vypočítal. „Jsou to takzvané jasanky, z jasanového dřeva. Lyžování je v nich takové svobodnější, než když máte nohu pevně sepnutou v přaskáčích. Kamarád Michal Martínek z Nového Města na nich dokonce sjel z pětitisícového Elbrusu," připomenul. Absolvovali na nich rovněž jedenáctidenní přechod jižním Norskem.

V Dobrém se závodění na historických lyžích věnují intenzivně, pyšní se dokonce dvěma tituly mistrů světa a medailové úspěchy si přivezli i z nedávného mistrovství Rakouska. „Na tenhle víkend jsme se rozdělili, jedna parta vyrazila na telemarkové závody do Božího Daru, já jsem jel se synem na Malou Úpu. Tam mi nešlo o výsledky, ale o zábavu. A ta byla," spokojeně povídal Zdeněk Fryml.

Ladné skoky

Největší pobavení lyžníci připravili publiku při skoku ladném. Svižný rozjezd, prudký odraz a stylový doskok do telemarku. Tak to vypadalo nejčastěji. Zajímavou hříčkou osudu je, že vítězem se stal Jan Skočdopole. Našli se i akrobaté, kteří ve vzduchu předvedli otočku. A pak se často vyváleli ve sněhu. Všudypřítomný vítr jim odvál beranici, dobré hodnocení od rozhodčích však nikoliv. Na historických prkýnkách si to užili náramně.