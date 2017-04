Lyžovat je možné ještě ve Špindlu a Peci

Krkonoše - V Královéhradeckém kraji je stále možné lyžovat na sjezdových tratích ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Snězkou, na kterých zůstává od 30 do 60 centimetrů sněhu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

"V provozu je lanovka Hromovka a šestisedačka ve Svatém Petru, jezdí se také na Stohu. Lyžujeme absolutně bez front," řekl obchodní a marketingový ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Lyžaři budou mít ve Špindlerově Mlýně šanci i příští týden. "Nějaký provoz, zatím ještě přesně neurčujeme jaký, budeme držet až do Velikonočního pondělí, záleží také na tom, jaké bude počasí v příštím týdnu," řekl Hroneš.

V Peci pod Sněžkou je možné lyžovat na Zahrádkách, Javoru a U lesa, celkem je otevřeno šest kilometrů sjezdovek. V případě příznivého počasí předpokládají vlekaři provoz také do 17. dubna. Běžecké tratě v okolí střediska již nejsou upravované. Například lyžařský areál na Černé hoře už ukončil provoz, ale kabinková lanovka na vrchol Černé hory bude v provozu o víkendu 8. až 9. dubna a poté od 13. do 17. dubna.

Na hřebenech Krkonoš byla dnes ráno silná mlha, kvůli které byla dohlednost omezená na 50 až 200 metrů. Například u Luční boudy leží zhruba 42 centimetrů sněhu. V lavinových katastrech dnes kleslo lavinové nebezpečí z druhého na první stupeň z pětibodové stupnice. Horská služba na webu uvedla, že sníh zůstává na hřebenech především na severně orientovaných svazích, na jižních je již jen nesouvislá sněhová pokrývka.

Podmínky k lyžování v Harrachově vylepšilo ochlazení

Posledním střediskem v Libereckém kraji, kde se dá lyžovat, je Harrachov na Semilsku. Podmínky vylepšilo ochlazení v noci na dnešek, kdy teplota klesla pod nulu. ČTK to dnes řekl náčelník lanovky Milan Goč.

"Je to výrazně lepší než v posledních dnech. Ztuhlo to a už to není takový cukr, co se rozsype na všechny strany," uvedl Goč. V noci podle něj připadlo i trochu sněhu.

Krkonošské středisko je v každodenním provozu, i když zájem lyžařů v pracovních dnech tohoto týdne nebyl moc velký. "Byly tady nějaké kurzy, denně lyžovalo pár desítek lidí," uvedl Goč. Větší zájem o lyžování v Harrachově očekávají o víkendu, hlavně dopoledne.

Lyžaři mají k dispozici bezmála dvoukilometrovou červenou sjezdovku v centru, v průměru je na ní kolem 40 centimetrů sněhu. Lanovka jezdí denně od 8:00 do 16:00, malý vlek u spodní části červené sjezdovky do 17:00. V Harrachově by se mělo lyžovat minimálně do Velikonoc.

Pro běžkaře se už stopy v Harrachově neupravují. "Dojezdy a lesní úseky jsou špinavé a zapadané listím. Nad hranicí lesa se ale na běžky dá stále jít," dodal Goč.

Neupravuje se už ani magistrála v Jizerských horách. "Výraznější sněhová pokrývka se nachází ve vyšších partiích Jizerských hor, ale i tam bude sněhu vzhledem k jarnímu počasí postupně ubývat," uvedla ředitelka Jizerské o.p.s. Silvie Vasková. Společnost se stará o úpravu magistrály, letos rolby vyjely 72krát a rolbaři s nimi najezdili přes 7700 kilometrů. "Letošní zimu lze hodnotit jako velmi vydařenou," dodala Vasková. Sezona podle ní trvala 122 dnů.