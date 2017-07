Magické svatební datum: 7. 7. 2017. Oddávají na hradě i v zahradách

Žacléř - Atraktivní datum pro snoubence vybral letos kalendář sám. Matriky budou mít v pátek 7. července pořádně naspěch.

Třeba v Žacléři se místostarostka Eva Rennerová nezastaví. Bude oddávat hned čtyři páry. Za všemi vyjede do okolních obcí. „Ani jedna ze svateb není na úřadě, to už není moc moderní. Budeme vyjíždět do Černé vody, Bernartic, do Křenova nebo Zlaté Olešnice,“ vyjmenovává žacléřská místostarostka zastávky svatebního maratonu.

Oddávat bude v zahradách i u rodinných domů. Pikantní ale bude především veselka v Černé vodě. „Jeden ze svatebčanů si vybudoval takový hrad, chová v něm snad i pumu. A chce svatbu udělat ve středověkém duchu. S kolegyní trochu vyčkáváme, co nás čeká,“ podělila se o zajímavost Eva Rennerová. „Zatím nás nevyzval, abychom se převlékli také. Ale nějak bychom se určitě zařídily,“ směje se.

V letošním roce prý v Žacléři evidují všeobecně vyšší zájem o manželské sňatky. „Určitě to bude více než obvyklých patnáct párů, které jsme běžně v předchozích letech oddávali,“ potvrzuje místostarostka. „Pro svatebčany je 7. červenec 2017 takové magické datum. Hry s čísly jsou oblíbené. Vím, že kolegyně, která peče dorty, má už zase fůru objednávek na 8. 8. 2018,“ říká Eva Rennerová.

Obřad prý obvykle trvá zhruba dvacet minut. Na přesun mezi svatebními zastávkami tak budou mít oddávající s matrikářkou zhruba půlhodiny. Nebudou tak z rychlých přejezdů nakonec nervóznější než svatebčané? „Nebudeme. Myslím, že to v pohodě zvládneme a uvedeme páry do nové životní etapy,“ říká Eva Rennerová.

Zvýšená svatební aktivita v Žacléři ale není ojedinělá. Zájem o jedno z nejatraktivnějších dat za poslední roky eviduje také třeba trutnovská matrika.

„Připravené budou dvě obřadní síně, vyjíždění jsme ale museli tentokrát odmítat. Nestíhali bychom,“ řekla trutnovská matrikářka Helena Potočková. Příští pátek tamní zastupitelé Roman Hásek a Petr Skokan oddají hned 12 párů. „Takový počet nepamatuji. Když máme svateb v jeden den hodně, je jich šest. Ale i to je také spíš výjimečné. Lidé se chodili ptát na 7. července 2017 už vloni. Bude ti kolotoč,“ dodala matrikářka.