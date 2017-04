Majitel Juty: Zaměstnanci jsou ti, kdo rozhodují

Trutnovsko - Největší podkrkonošský zaměstnavatel Jiří Hlavatý řeší budoucnost své Juty. „V příštích deseti letech budeme pokračovat v masivních investicích do modernizací všech čtrnácti závodů. Někde jde o udržení pracovních míst a výroby, jinde o její nárůst. Ale všude cílíme na zlepšení pracovních podmínek," říká majitel textilky.

Jiří HlavatýFoto: Archiv

Starou jídelnu v Úpici do konce roku nahradí expediční hala. Ve Dvoře Králové v srpnu otevřou výrobu s 10 tisíci čtverečnými metry, modernizaci čeká i třeba závod v Adamově.

Majitel Juty Jiří Hlavatý do vlastních podniků sype stovky milionů korun. „Naše podnikání se odehrává v tvrdém a nekompromisním konkurenčním prostředí. Bez investic do všech oblastí bychom jen přežívali," říká podnikatel, pro něhož pracuje 2250 lidí.

Hlavatého podnik bojuje s konkurencí na zaměstnaneckém trhu, s přetahováním pracovních sil i s přísnými regulemi textilního průmyslu. „Máme i továrny, jejichž budovy jsou až 150 let staré. Chceme zaměstnancům zajistit důstojné prostředí. Rádi bychom je přesunuli postupně do nových hal, aby se cítili v práci i v prostředí typickém pro textilní výrobu dobře," říká Jiří Hlavatý.

STAVEBNÍ BOOM

Tržby Juty v loňském roce dosáhly 7,5 miliard korun. Překonaly tím historické maximum.

„Staveb jsme naplánovali víc, než bylo dosud běžné. Sešlo se nám toho letos opravdu hodně. Hlavně u obalových materiálů pro potravinářský a farmaceutický průmysl se stále zpřísňují hygienické předpisy a starší budovy přestávají vyhovovat," říká Hlavatý k připravovaným investicím.

Firma každoročně do modernizace investuje až 600 milionů korun. Polovina jde do staveb, druhá do modernizace strojů. Dalších 50 milionů letos přijde na navýšení platů.

Výrobní halu ve Dvoře Králové v současné době dělníci dokončují. Práce se pak v nejbližší době rozjedou také v úpické továrně, kde Juta zaměstnává 320 pracovníků. Expediční hale tu ustoupí kdysi vyhledávaná budova podnikové jídelny. Úzká spolupráce s vedením města byla jedním z impulzů pro tuto investici.

Modernizace tamního areálu bude navíc pokračovat i v příštích letech. Firma tu plánuje postavit konfekci na výrobu velkoobjemových vaků pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Zastaralé budovy během roku 2018 naopak shodí k zemi.

„Vše, co se vydělá, se má také efektivně utratit. Šetřit na horší časy nemá smysl, nemuseli bychom se jich dočkat. Pokud bychom neinvestovali, může se stát, že začneme přicházet o zaměstnance. Investice podporují udržení pracovních míst, což má z mého pohledu stejnou váhu, jako vytvoření nových pozic," upozorňuje Jiří Hlavatý.

POSTAVÍ SE BREXITU

Kromě modernizace závodů, řeší v Jutě také tzv. Brexit. Vystoupení Velké Británie z Evropské Unie a s tím spojené oslabení libry firmě přineslo úbytek tržeb. V květnu proto na britské ostrovy odveze první stroj a začne tu s vlastní výrobou.

„Ve Dvoře Králové stroj demontujeme a umístíme ho do pronajaté výrobní haly na ostrovech," prozradil Jiří Hlavatý. „Do budoucna počítáme s tím, že pokud bychom výrobu rozšiřovali, postavíme tam vlastní výrobní halu," nastiňuje zahraniční plány.

Dál navíc řeší budoucnost královédvorského závodu s označením 03. Před časem ho chtěl přesunout do části průmyslové zóny ve Zboží. Město ale pozemky prodalo jinému zájemci. „Přestavba by byla velmi náročná. Závod je v centru a v záplavovém území. Proto zvažujeme i jiná řešení. Přijde mi, že v poslední době radnici spíše překážíme," říká Jiří Hlavatý, držitel ocenění Podnikatel roku 2013.

Nabízející se přesun podniku do jiného města přitom sám sobě zamítl. Opět hlavně kvůli kvalitním zaměstnancům, o něž nechce přijít. Hledá proto raději cestu k modernizaci stávajících budov.

A malý český Manchester, jak je často Dvůr Králové označován, tak bude s Jutou spojený i v dalších letech.