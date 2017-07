Martin Limburský: Za mě odbory nemocnici řídit nebudou

Trutnov - Staronový ředitel špitálu Martin Limburský, který má do funkce nastoupit 17. července, se vrací jen na dočasnou dobu. „Dohoda je jasná. Mé působení by mělo trvat jen do konce roku 2018. Na oslovení z holdingu a kraje jsem reagoval pozitivně proto, že pokud mohu se zkušenostmi, které mám, nemocnici pomoct, tak to udělám," řekl pro Deník.

Martin LimburskýFoto: Archiv

Přiznal, že je podnikatelsky zainteresován v řadě společností (mimo jiné je předsedou představenstva společnosti Rehamedica v Žacléři – poznámka redakce), takže rozhodně do trutnovské nemocnice nejde honit kariéru. „Mám své práce spoustu jinde, jsem svobodný člověk," vysvětlil Limburský. Martin Limburský(původní profesí internista - diabetolog) už zdejší špitál v minulosti vedl od roku 1996 do listopadu 2013. Jako jediný v kraji ho tehdy ekonomicky udržel „na nule". Za jeho éry se povedlo špitál výrazně zmodernizovat a rozšířit.



Prozradil, že chce v personálních otázkách trutnovské nemocnice nastolit opět pořádek a narovnat vztahy. „Nemocnice vznikla v roce 1888 a za celou její historii se nestalo to, co za poslední tři až čtyři roky. Tedy, že se tam odbory cpou do něčeho, co jim absolutně nepřísluší. Jejich úkolem je řešit pracovně – právní vztahy a ne zasahovat do práce vedení. Předesílám rovnou, že za mě odbory řídit nemocnici prostě nebudou a nenechám si do práce mluvit ani od žádné politické strany," upozornil. Zároveň avizoval, že obnoví funkci správce nemocnice a přijme zpět do funkce propuštěného Richarda Šafaříka. „Zrušit toto místo byla neskutečná hloupost. Nemocnice musí mít správce a pan Šafařík tuto pozici ovládal dobře. Od začátku jsem říkal, že se toto musí narovnat," uzavřel Martin Limburský. ČTĚTE TAKÉ: Do čela trutnovské nemocnice se vrací Martin Limburský

Autor: Jana Mudrová