Hoka-hej nezazní. Obec festival vyhnala

Konec ságy. Festival Trutnoff Open Air se ve zmenšené podobě s názvem Zahradní slavnost do Mladých Buků přesouvat nebude. Přestože organizátoři už evidovali objednávky na lístky, po vlně negativních kroků ze strany radnice i místních obyvatel hudební setkání odpískali. Pro Mladé Buky jde o vítězství, Věchet mluví o ostudě.

Nápad přesunout hudební produkci do místních luk obec z úpatí Krkonoš pobouřil. Lidé sepisovali petici, zastupitelé přijímali vyhlášky omezující pořádání.

„Snažili jsme se ještě jednou svolat zastupitele, abychom se rozumně domluvili na pořádání festivalu. Nebyla k tomu už ale vůle," lituje Martin Věchet. „Nebylo možné se s radnicí racionálně domluvit. Nebyl zájem," dodal.

Zastupitelé Mladých Buků i většina veřejnosti dávali od začátku jasně najevo, že podobný druh zábavy na svém území nechtějí. Radnice se stavěla za občany, které záměr pobouřil. Přijala sérii vyhlášek, které pořádání hudebního festivalu omezovaly.

"Mám obrovskou radost. Je to vítězství rozumu a zájmu místních lidí a ochrany životního prostředí," řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. "Myslím si, že nejsme zaprděná obec, jak pan Věchet prezentuje. Naopak jsme moderní a komunitně fungující, což jsme nyní dokázali. Od organizátorů jsme se potkávali s obrovskou nepokorou. Překvapilo mě, že pan Věchet, tak zkušený člověk, jedná trochu jako slon z porcelánu. Jsem ráda, že jsme se nenechali zlomit. Lidé mi děkují, posílají zprávy a mám opravdu dobrý pocit, že tu festival nebude. Je to vítězství lidí žijících v obci. Pro všechny je to tady obrovská úleva, i když pro zbytek republiky možná můžeme vypadat všelijak," dodala Lucie Potůčková.

„Je to osvobození a klid. Co jsme chtěli, toho jsme dosáhli. Příroda si oddychne, stejně jako lidé. Budeme moci zase klidně spát. Sám cítím velkou úlevu a jsem rád, že u nás lidé stáli vesměs při sobě," řekl Robert Feješ, organizátor petice, která měla pořadatele od záměru odradit. Sesbíral nakonec zhruba 700 podpisů, nyní celou akci oficiálně ukončí. „Slavíme," dodal.

„Pro obec je to velká ostuda. Mohla z toho profitovat, kdyby se našeho záměru jen trochu chopila z jiného konce," myslí si Martin Věchet. Situace mu prý připomněla začátky festivalového setkání, kdy účastníky rozehnali příslušníci StB. „Dali jsme tomu spoustu energie. Teď už jsme si ale řekli, že ta vesnice nám za výdej tolika sil nestojí. Tam, kde starosta, byť s nadsázkou, vyzývá k použití k vidlí proti nám, pořadatelům a návštěvníkům, cítíme i strach. Otočilo se to proti nám. Jakoby všechno nové, cizí a neobvyklé bylo potřeba nenávidět," dodal Martin Věchet s tím, že mu skupina lidí vyhrožovala přes sociální sítě.

Na pronajatých loukách nad Hrádečkem prý bude možná stanovat. Festival prý ale nekončí, jak by se mohlo zdát. „Dáme si přestávku a necháme po tomhle všem odpočinout zemi, sobě i lidem," řekl Martin Věchet. Už nyní prý začíná domlouvat kapely na další ročník. Kde ho však bude pořádat, to je zatím ve hvězdách.

Jednou z alternativ by mohl být třeba Dvůr Králové. Místní občan Jan Holan přes sociální sítě vyzval k přesunu do druhého největšího města Trutnovska. „Byl to můj okamžitý nápad, nemám ho ničím podpořený a neznám ani postoj města. Ale Dvoráci na něco podobného už léta čekají. Místo na koupališti je vyzkoušené a pro celé město i obyvatele by to mohlo být zajímavé. Ale je to jen můj nápad," řekl Jan Holan. I on se ale setkal především s negativními reakcemi.