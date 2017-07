Metalový nářez se bude servírovat do hluboké noci, policisté jsou nachystáni

Trutnov - Hudební festival Obscene Extreme, který začne ve středu v trutnovském areálu Bojiště, získal výjimku kvůli vyhlášce o nočním klidu. Intenzivně se na něj připravují policisté.

Obscene Extreme 2014Foto: Jan Bartoš

„Trutnovští zastupitelé schválili na svém posledním jednání doplnění obecně závazné vyhlášky o nočním klidu tak, aby doba nočního klidu byla v době konání festivalu Obscene Extreme zkrácena. Jde celkem o 5 dnů, potažmo nocí, během kterých se festival koná. V noci ze středy na čtvrtek bude noční klid trvat od 02:00 do 6:00, následující tři noci pak od 03:00 do 6:00 a poslední noc z neděle na pondělí od 00:00 do 6:00 hodin,“ vysvětlila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Na festival a tisícové davy se pečlivě chystají trutnovští policisté. „Bezpečnostní opatření, při kterých bude přiměřeně zvýšen výkon služby, začnou ve středu ráno v den, kdy festival oficiálně začíná,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Dopravní policisté se zaměří zejména na dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, aby v okolí Bojiště předešli komplikacím. „U technického vchodu do areálu festivalu bude po celou dobu konání hudební akce zákaz zastavení, a to z důvodu bezproblémového a rychlého přístupu složek záchranné služby do těchto prostor,“ upřesnila Pižlová.



Na Bojišti bude snížena maximální povolená rychlost na 30 km/hod. Bude to z důvodu bezpečnosti chodců, kteří se po krajnici a často i po samotné komunikaci pohybují. „Policisté budou připraveni reagovat na jakékoliv problémy a v případě narušení veřejného pořádku je budou ve spolupráci s Městskou policií Trutnov okamžitě řešit. Zájmem trutnovské policie je, aby se návštěvníci festivalu cítili bezpečně a aby obyvatelé města Trutnov byli na běžném životě omezováni co nejméně,“ zdůraznila mluvčí trutnovské policie.