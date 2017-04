Místo zbraní košťata, kanón jako těžítko

Trutnovsko - „Z hlediska střelců to je absolutní hovadina," nadává Jaroslav Jindra z Klubu vojenské historie Trutnov, jakmile má vyjádřit svůj názor na evropskou Směrnici o zbraních. „Žádný legální držitel zbraně ještě nespáchal teroristický čin. Aby se někdo zabýval malorážkami a vzduchovkami, to nebylo ani ve válce. Chtít teď zbrojní průkaz na vzduchovku, to je neskutečná hloupost," čertí se.

Ilustrační fotoFoto: Lenka Šálková

„Máme kanón, který slouží pro čestnou salvu. Podle nové směrnice bychom ho museli zaregistrovat jako normální zbraň, byť původní model je starý 150 let. Ten asi revoluce někde dělat nebude… Když budeme chtít z něj vystřelit, budeme si muset vyjednat jednorázovou střelnici, vytvořit koncept, posouzení policejního odborníka, k tomu uhradit nutné platby, které sahají až k deseti tisícům. A pokud bychom ho dali do muzea, museli by ho znehodnotit a udělat z něj maximálně těžítko. Přitom je to vzácná replika, jakou nemají ani ve Vídni," říká předseda trutnovského Klubu vojenské historie.

Ten je ve městě velmi aktivní a jeho vystoupení bývají pravidelně divácky hojně navštěvované. „Omezí nás to úplně ve všem. Střílíme ze zbraní historických i moderních. S některými maličkostmi by se dalo souhlasit, ale většina postrádá smysl. Když budeme dělat bojovou ukázku, tak to dopadne tak jako teď ve Francii, kde místo flint použili při napoleonské bitvě košťata, aby lidi viděli, co je čeká a jak je to absurdní," upozorňuje Jaroslav Jindra.

„Jde o zbytečnou byrokracii. V konečném důsledku to bude znamenat, že spolky zaniknou. A skončí všechny akce, které vojenské kluby historie pořádají, protože budou neproveditelné. Loni jsme oslavili čtyřicet let, ale takové překážky, které se kladou, nikdy nebyly," zlobí se.

Ohrozí nás teroristé mušketami?

Východní Čechy - Poslední salva a nezaměnitelná vůně střelného prachu zřejmě zmizí v propadlišti dějin. Vojenské spolky a nadšenci, kterým učarovaly staré zbraně, se bojí černého scénáře, který poslední měsíce píše Evropská komise. Nese název Směrnice o zbraních.

SOUMRAK SPOLKŮ

Směrnice ruší současnou podobu kategorie zbraní D, která nepodléhá registraci, a přesouvá ji do kategorie C, kde jejich majitelé musí vlastnit zbrojní průkaz nebo licenci. Do kategorie D až do tohoto zásahu patřily právě zbraně používané při rekonstrukcích historických bitev. Například repliky určené pro střelbu výhradně slepými náboji nebo zbraně zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových či perkusních zámkových systémů.

„Pokud tuto normu v celém jejím rozsahu převezme také české právo, tak to bude nejenom soumrak nad všemi vojenskými spolky, ale také nad mnohými historickými slavnostmi," říká jeden z odpůrců nové normy a zároveň ředitel vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek.

Celý problém vidí i v širších souvislostech. Pracuje totiž i jako člen bezpečnostního výboru zastupitelstva kraje a komise pro rozvoj cestovního ruchu města Hradce Králové.

ZTRACENÉ MILIONY

„Pokud se jedná o připomínky bitvy u Hradce Králové, tak v případě přijetí této normy hrozí její konec. A to by byla významná ztráta pro cestovní ruch v našem regionu.