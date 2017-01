„Mít možnost zastavit teroristu? Správně,“ kvituje vojenský nadšenec

Trutnovsko - Pokud se terorista objeví v blízkosti člověka, který je legálním držitelem střelné zbraně, měl by okamžitě přijít o život. Návrh ministerstva vnitra pracuje s verzí, že by majitelé zbrojních průkazů mohli dostat možnost agresora zlikvidovat.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Je to strašák současné společnosti. Ačkoliv se České republice naštěstí teroristické útoky zatím vyhýbají, jinde v Evropě je již poznali. I proto ani tuzemskou vládu nenechává problematika bezpečnosti státu a obyvatel chladnou. Jedním z posledních návrhů ministerstva vnitra se stal například záměr, který říká, že by majitelé legálně držených zbraní a osvědčení k jejich používání měli mít možnost za určitých okolních teroristu zlikvidovat bez ohledu k příslušnosti k bezpečnostním složkám.

Žádosti o složení zbrojního průkazu přitom každoročně narůstají, což potvrzují policejní statistiky. Jaké názory mají lidé, kteří už se zbraněmi legálně pracovat mohou? „Být ozbrojený by dnes nemělo být v žádném případě tabu. Je potřeba si uvědomit, že když nastane přepadení, přijede policie až za určitý čas. Neozbrojený člověk se může maximálně schovat, modlit se a doufat. Ozbrojený je naopak připravený takřka hned a může se chránit. Je to asi podobné jako s hasicím přístrojem. Ten také pomůže okamžitě, kdežto hasiči přijedou často pozdě a moc už nezachrání," řekl například Michal S., člen klubu vojenské historie z Trutnovska, který zbraně také sbírá. Sám ale jedním dechem potvrdil, že pokud se v někom zrodí šílenec, těžko se bude odhalovat a zastavovat. „Šílenec se nedá zastavit. Může se jim stát docela jednoduše každý. A pak je jen na něm, co si zvolí auto, náklaďák, hnojiva z drogerie a výrobu bomby, legální nebo nelegální zbraň. Každopádně to moc nejde podchytit," dokládá tvrdý fakt vojenský nadšenec.

Není to přitom tak dlouho, kdy se začalo mluvit o regulaci zbraní. Podle nápadu Evropské unie se měla dotknout myslivců nebo i lesnických škol. „Jsem přesvědčen, že lidé mají právo vlastnit zbraň, pokud dodržují jasně stanovená pravidla. Je chvályhodné, že EU chce bojovat proti terorismu, ale zda je plošná regulace nutná, nevím," zamyslel se před časem Tomáš Herčík, učitel myslivosti a správce střelnice České lesnické akademie v Trutnově. „Pokud si teroristé a zločinci budou zbraň chtít opatřit, stejně si ji seženou na černém trhu," myslí si.

Má mít každý zbraň, aby zastřelil teroristu?



Pouze při nutné obraně nebo ve stavu takzvané krajní nouze. To jsou případy, kdy u nás lze použít střelné zbraně. Ministerstvo vnitra však připravuje novelu zákona o zbraních, která by umožnila více. Například účinnou obranu obyvatel při teroristických útocích. Takový je výklad ministerstva, ovšem může jít o slovíčkaření, protože i zneškodnění teroristy je vlastně akceptovatelnou nutnou obranou. Kritici připravované novely tvrdí, že jde jen o kličku vůči přísnému trendu Evropské unie, která hodlá podmínky pro držení zbraní značně zpřísnit, a ústavní změna je jednou z mála možností, ne-li jedinou, jak se Bruselu nepodřídit. A tím pádem neděsit například myslivce, že časem přijdou o možnost přechovávat a používat své pušky a brokovnice. Existuje také obava, že ústavní možnost střílení po atentátníkovi může být zneužita a postihne nevinné. Co z toho jsou nebezpečí reálná, a co ne?