Mudrce z Východu štípal mráz do tváří

Trutnov - Postavy z Matoušova evangelia – Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří malému Ježíškovi darovali zlato, kadidlo a myrhu, pomáhali na Náchodsku a Trutnovsku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Skupinky těchto tří králů obcházely domácnosti a s koledou žádaly o příspěvek do pokladničky s logem Charity. Do ulic se vydaly desítky dětí i dospělých. Mráz je štípal do tváří, ale hřálo je vědomí, že jsou součástí akce, jež pomáhá lidem, kteří v životě neměli tolik štěstí.

Oblastní charita Trutnov se již posedmnácté zapojuje do Tříkrálové sbírky. Její protagonisty budou obyvatelé Trutnova a také Vrchlabí potkávat až do 12. ledna. „Výtěžek je určený na nákup vícemístného automobilu s plošinou, který bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do speciálních základních škol," řekla koordinátorka sbírky Martina Vágner Dostálová.

Mudrce z Východu štípal mráz

Další peníze půjdou na podporu dobrovolnických aktivit a realizaci dvou dobrovolnických programů. Program Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům a program Štěpán pomáhá dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách. Tradicí se stalo, že sbírku podporuje pěvecký sbor Chorea Corcontica. Koncert pro Tříkrálovou sbírku se uskutečnil včera odpoledne v kostele Narození Panny Marie v Trutnově.

V Náchodě je 65 procent prostředků určených pro oblasti konání sbírky a 35 procent pro organizaci pomoci, národní a zahraniční humanitární aktivity. „Tříkrálová sbírka mívá kladný ohlas a v některých domácnostech už koledníky od rána očekávají. Řídí přísnými pravidly a je ve všech ohledech transparentní," připomněla náchodská koordinátorka Eva Celbová jeden z důvodů, kvůli kterému lidé ochotně přispívají.

Ještě než se skupinky koledníků vydaly v sobotu do ulic, některé z nich se sešly přímo v budově náchodské farní charity. Všichni malí i větší králové se ustrojili do kostýmů, nasadili si koruny na čepice a Baltazarům pomocníci začernili tváře. S sebou si připravili kromě zapečetěné pokladničky průkazky a drobné pozornosti pro štědré dárce i posvěcenou křídu. Poté jim požehnal náchodský děkan Zdeněk Kubeš. „Letos jsme se důkladně ustrojili. Oblékli jsme si několik vrstev, včetně termoprádla," usmívala se vedoucí jedné ze skupinek Iva Laštovicová před odchodem do terénu. „Dětem jsem vysvětlila, že účastí na sbírce dělají dobrý skutek," dodala.

(reh)