My jsme textil! Dvoráci usilují o sbírky muzea

Dvůr Králové - Do budovy bývalé textilní školy, dnes Střední školy informatiky a služeb, by chtěli královédvorští zastupitelé z České Skalice přemístit sbírky textilního muzea. Před lety právě ve Dvoře Králové totiž vznikaly. Jasno má být do března.

JEDINEČNÁ TEXTILNÍ SBÍRKA by se z České Skalice mohla přesunout do Dvora Králové nad Labem.Foto: Archiv města

Muzeum textilu v České Skalici končí. Zpráva, která zasáhla nejen lidi z Královédvorska, kteří se celý život pohybují v textilním průmyslu.

Co s unikátní sbírkou bude, to není doposud jasné. Jisté však je, že o ní projevili zájem královédvorští zastupitelé. Ti nyní podniknou veškeré kroky, aby se historicky cenné předměty do města po letech vrátily.

„Ve Dvoře Králové se sbírka začala formovat. Po vystěhování z Neumannovy vily v dnešní zoologické zahradě už se ve městě ale neobjevila. Zázemí po letech našla až v České Skalici, kde měl národní podnik Tiba pobočku a po jehož krachu přešly sbírky pod Uměleckoprůmyslové museum. Nyní však expozice musí opustit objekt, kde sídlí společně s muzeem Boženy Němcové. Ve Dvoře Králové máme nyní pocit, že sbírky do města patří. Je to kus naší historie. Ne nadarmo se Dvoru Králové říkalo český Manchester," upozorňuje místostarostka Dvora Králové Alexandra Jiřičková. „Chtěli bychom tu opět vytvořit expozici textilního tisku," dodala.

NEJASNÉ NÁKLADY

Místostarostka také předeslala, že vyjednávání o celém záměru potrvá několik měsíců. Muzeum má být umístěno v budově Střední školy informatiky a služeb, dříve textilní školy. Otázkou ale zůstává finanční náročnost celé akce.

„Prostory jsou vhodné pro instalaci strojů, nevyžadují prakticky žádné stavební úpravy a jsou dobře přístupné. Musíme ale vyřešit například stěhování, instalaci vitrín a panelů a podobně. Do března bychom rádi měli hotový harmonogram, který by nám objasnil postup prací a náklady," uvedla místostarostka Jiřičková. Od ledna město začne pracovat na architektonické studii prostoru, přípravu potřebného libreta expozice zajistí majitel sbírky.

„Hlavně tyto dokumenty by nám měly poskytnout informaci o cenových relacích," vysvětlila Jiřičková. Podle prvního záměru, s nímž se v prosinci seznámili zastupitelé Dvora Králové, by se na chodu muzea měly instituce podílet společně. Škola by hradila energie, město by zajistilo personální chod a uměleckoprůmyslové muzeum by sbírky zdarma zapůjčilo.

REÁLNÝ NÁVRAT

Textilní muzeum v České Skalici je v současnosti jediné české muzeum specializované na historii textilní výroby. Jeho expozice a sbírky představují jedinečný soubor dokladů vývoje textilnictví, zvláště tisku, v České republice i v zahraničí. Formovat se začalo díky „Tekstilní a krajinské výstavě", která se konala v roce 1936 ve Dvoře Králové. Po nutné rekonstrukci Neumannovy vily se textilní sbírky přestěhovaly do části bývalého kláštera v České Skalici, kde byla v květnu 1990 zpřístupněna rozsáhlá muzejní expozice.

Záměr královédvorských zastupitelů podporují všechny dotčené instituce, a tak se zdá, že přesun sbírek do města by mohl být velmi reálný. „Uděláme pro návrat maximum," je odhodlaná Alexandra Jiřičková, která byla pověřena jednáním o přesunu textilních sbírek do Dvora Králové.

Hlavatý: „I my stojíme o úctu příštích generací k naší práci"

Záměr vrátit sbírky textilního muzea do Dvora Králové se pochopitelně líbí i současným textilním profesionálům, kteří ve městě, historicky spjatém s tímto oborem, stále fungují. Záměr například podporuje také senátor a majitel podniku Juta Jiří Hlavatý.

„Opravdu jsem za to moc rád a samozřejmě tuto myšlenku podporuji. O Dvoru Králové se dříve říkalo, že je to takový český Manchester a i když tu zůstalo teď už jen pár firem, které tu mají klasickou výrobu, stále je tu textilní duch živý. Pletařské stroje, tkalcovské stavy, snovadla, to všechno je charakteristické pro naše město. Jsem zastáncem toho, abychom se drželi historie, která byla úspěšná," řekl Jiří Hlavatý. „Kde jinde by textilní muzeum mělo být, když ne u nás. Je to úžasná myšlenka, jen ať se to k nám vrátí. Kultura je součástí života nás všech a do těch dvorských tahle tradice rozhodně zapadá. Pokud se muzeum do Dvora Králové vrátí, umožníme tím místním lidem i návštěvníkům města, aby si mohli prohlédnout, co minulé generace uměly a co tu vytvořily. I my chceme, aby další generace chovaly úctu k tomu, co jsme vytvořili my," doplnil Jiří Hlavatý.

Podobný názor má také vzorkorytec Milan Bartoš. Ten k převzetí sbírek vyzval město už na říjnovém předávání cen města, podobně pak promluvil i pro Krkonošský deník. „Textiláctví je ve Dvoře stále zažité. Kam ukážu prstem, tam najdu textiláka. Konec tohoto muzea by byla obrovská škoda. Je tam všechno, všechny styly od batikování po vosk," upozorňoval Milan Bartoš. „Pokud by exponáty měly přijít do depozitáře, bylo by to opravdu nešťastné řešení. Myslím, že tradici tohoto muzea bychom ve Dvoře Králové měli zachovat pro celý region," řekl Bartoš, který je posledním mužem v republice, který se věnuje tomuto oboru.

Jak vidno, možná se přání a představy obou mužů splní. Dvůr Králové totiž skutečně vstoupil do jednání o přesunu sbírek do města.