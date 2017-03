Na rozloučenou se sněhemsi můžete vyhrabat auto

Rokytnice nad Jizerou - Skiareál v Rokytnici nad Jizerou uspořádá druhý ročník zábavné akce s názvem Snowend. Lidé si v ní mohou vykopat poklad.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Výherce odjede v autě, na kole či na lyžích. S nápadem uspořádat Snowend přišli organizátoři v loňském roce. Podobná akce se koná každoročně v Rakousku, i tam účastníci kopají poklad.

„V Čechách jsme jediní, kdo podobnou událost pořádá," uvedl Tomáš Hrbek ze Skiareálu Rokytnice nad Jizerou. Tento čtvrtek pořadatelé odtajnili datum akce, a to neděli druhého dubna. Zájemci se mohou online registrovat do soutěže na stránkách www.snowend. „Pro návštěvníky je to poslední možnost, jak si užít sjezdovky a zároveň se společně s námi rozloučit se sezónou," sdělila za pořadatele Renata Balašová. Adrenalinová soutěž se odehraje v přesně vymezeném prostoru na svahu rokytnického skiareálu.

Sněhové pole dostane mantinely podle počtu účastníků. V případě maximálního počtu tisícovky osob se prostor vymezí délkou sto a šířkou dvě stě metrů. Registrovaný závodník dostane startovní číslo, zahradnickou lopatku (jiné pomůcky povoleny nejsou) a v limitovaném čase šedesáti minut se pokusí vyhrabat co nejvíce cen. V hloubce od půl do celého metru pořadatelé ukryjí dvě stovky tubusů s kódem. Jakou cenu výherce vyhrál, se dozví až při vyhlášení. Hlavní cenou je rodinný automobil, mezi dalšími odměnami budou například zájezd od cestovní kanceláře, kolo, lyže i sportovní oblečení. Oproti loňskému roku se budou tubusy nacházet v nižší hloubce a ve vodorovné poloze pro snazší hledání. Soutěžní válce, které lidé nenajdou, čeká losování formou tomboly po ukončení kopání. Na průběh události má dohlížet několik rozhodčích.