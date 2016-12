Na Vánoce za zvířátky do zoo

Dvůr Králové - Desítky svítících dekorací ve tvaru zvířat, více než 150 ozdobených stromečků, mohutný vánoční baobab a samozřejmě zvířata.

Vánoční zooFoto: Archiv

Na to vše se mohou návštěvníci těšit při návštěvě Vánoční zoo. Potrvá do 1. ledna 2017. Zahradu zdobí originální vánoční strom – přes pět metrů vysoký baobab. Ten návštěvníci najdou naproti Restaurantu Lemur. Procházku po setmění navíc zpestřují desítky svítících zvířecích postav. Vánoční atmosféru lze ale zažít i přes den. Po celé zoo nazdobily dětské kolektivy z okolních základních a mateřských škol přes 150 vánočních stromečků. V pavilonech pak své místo našly vánoční zvířecí postavičky ze sena a slámy. Radost však udělají hlavně zvířata a nové přírůstky. Návštěvníci by se rozhodně měli zastavit u nově zrekonstruované expozice štětkounů, kde se se svojí matkou zabydlelo vůbec první odchované mládě štětkounů ve dvorské zoo. V pavilonu šelem pak mohou pozorovat, jak se tu má čile k světu dvouměsíční mládě dikobraza Gabriel. Vánoční zoo láká i zvýhodněným vstupným pro děti i dospělé a také prodlouženou otevírací dobou do 19 hodin. V zahradě je možné zůstat i déle a opustit ji samostatnými turnikety. Dnes a na Silvestra se pokladny uzavřou už ve 14 hodin.