Náčelník Horské služby Klepš zkolaboval na Sněžce

Třiapadesátiletý Adolf Klepš se účastnil tradičního předvolebního výstupu na nejvyšší českou horu se stranou TOP 09, během výstupu ale pocítil srdeční slabost a musel být transportován do nemocnice. Informaci už Deníku potvrdila Horská služba Krkonoše.

Adolf KlepšFoto: DENÍK/Jan Braun

„Mohu potvrdit, že u náčelníka Horské služby proběhla určitá ischemická záležitost, proběhla resuscitace a vrtulník pana Klepše dopravil do Fakultní nemocnice do Hradce Králové, kde se nyní léčí,“ řekl předseda krajské organizace TOP 09 Aleš Cabicar. „Omlouvám se, ale nechtěl bych se k situaci nijak blíže vyjadřovat, nepřijde mi to vhodné. Přeji Adolfovi brzké uzdravení, je to velmi nepříjemná situace především pro jeho rodinu,“ doplnil Cabicar.

Klepš je náčelníkem Horské služby od roku 2001. Je také zastupitelem Královéhradeckého kraje a města Špindlerův Mlýn. Jako nestraník v posledních letech výrazně sympatizuje se stranou TOP 09.

Více informací zjišťujeme.