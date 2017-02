Nájemníci žádné výhody nezískají

Trutnov - Pravidla pro privatizaci bytů původním nájemníkům v objektech patřících městu vzala v Trutnově za své.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jana Mudrová

Zatímco dosud lidé, kteří žijí celý život v nájemním městském bytě, mohli kupovat obývané jednotky přednostně a za nízké ceny, nyní je už všechno jinak. Na vině je nový zákon o obcích, který městům možnost poskytnutí výhod sebral.

PŘIJATÉ ZÁSADYSE MUSÍ ZRUŠIT

I když jednotek na prodej není již ve vlastnictví Trutnova mnoho, uplatnit v nich dosavadní zásady pro prodej bytů, domů a nebytových prostor z roku 1996 zkrátka už nejde.

„Zásady jsou nepoužitelné a budeme je rušit. Právě připravujeme materiál do jednání zastupitelstva," sdělil vedoucí majetkového odboru Radek Hojný. O tyto změny se začali pochopitelně zajímat nájemníci, bydlící v domech, jež dosud nemohly být k prodeji nabídnuty. Teď se však změní situace.

Zastupitelé schválili podání žádosti o zkrácení vázací doby plnění podmínek pro nakládání s byty, postavenými s dotacemi, které na ně v letech 1997 až 2000 poskytlo městu Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o bytové domy v Dlouhé ulici a v ulici Maxima Gorkého.

Nájemníci už výhody nezískají

Pokud ministerstvo městu vyhoví, domy se prodávat mohou. „Už mnoho let doufáme, že si byt budeme moct koupit. Ale že to nebude podle původních zásad, to nikdo nečekal," obávají se obyvatelé domů. „Žije zde dost starších lidí, kteří si třeba šetřili peníze, ale ne tolik, aby mohli koupit svůj byt za tržní cenu," domnívají se nájemníci v Gorkého ulici. Někteří starousedlíci uvádějí, že chtěli byty koupit už před půdní vestavbou, která pak kvůli dotaci možnost koupi bytů přerušila. „Říkali nám tenkrát na úřadě, že byty stejně prodávat nebudou, protože pod domy jsou nebytové prostory," vzpomínají.

Zástupci radnice se hájí tím, že město za vzniklou situaci nemůže. „Podmínky se změnily, slevy na koupi bytů nájemníkům už dát nemůžeme. Pokud bychom měli byty prodávat, tak nejméně za ceny určené znaleckým posudkem. Tedy za ceny v čase a místě obvyklé," upozornil místostarosta Tomáš Hendrych.

„Město nemusí nutně tyto byty prodávat. Pokud nájemníci na koupi bytů nedosáhnou, zřejmě zůstane stávající stav. Umíme si představit, že objekty setrvají ve vlastnictví města a obyvatelé tam budou dál v nájmu. Ale rozhoduje o tom zastupitelstvo," řekl Tomáš Hendrych. Dodal, že pokud přijde iniciativa na koupi bytů přímo od nájemníků, město musí nechat zpracovat znalecký posudek a byty začne nabízet.

O PRODEJÍCH SE ZATÍM NEUVAŽUJE

„Prodej celých bytových domů v současné době nepřipravujeme. Prodávají se jen jednotlivé byty v objektech, které už patří jiným majitelům a město v nich tyto jednotky má," konstatoval vedoucí majetkového odboru Hojný.

To se však zatím netýkalo domů, které městu patří. „Prodávat jednotlivé byty jsme dosud považovali za nesystémové řešení. I o takové možnosti by muselo rozhodovat zastupitelstvo," dodal Tomáš Hendrych. Nebytové prostory, které jsou v přízemí kryblických objektů, město zatím nemá v úmyslu prodávat vůbec.