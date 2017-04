Naleštění veteráni prošli kontrolou. Společně vyrážejí na dovolenou

Lánov - Nablýskaná červená tatrovka 57 coupé z roku 1936 nebo ještě o pár let starší autobus taktéž z kopřivnické automobilky. Takové skvosty se objevily v sobotu na parkovišti za hotelem Harmonie v Lánově.

Jejich majitelé si tam dali dostaveníčko, aby skvěle udržované veterány nechali prověřit pravidelnou roční technickou kontrolou.

„Auta s veteránskými čísly nejezdí na STK, ale na květnové testace, kde se vydává potvrzení na celý rok," vysvětlil Libor Ďouba, který do Lánova přivezl pečlivě naleštěnou bílou Škodu Octavia. Pochopitelně tu v původní verzi z 60. let minulého století. „Testují se brzdy, jezdí se do servisu na zvedák, aby se zkontroloval technický stav vozidel. Pokud je vše v pořádku, udělí se razítko a zase můžete rok vesele drandit na silnici," doplnil.

Obvyklým místem kontrolního mítinku bývá prostor u jilemnického zámku v době konání tamního květnového jarmarku, letos se automobiloví veteráni přesunuli do Lánova. „Bylo nám tady příjemně, opekli nám kýtu, udělali guláš," pochvaloval si lánovské prostředí Libor Ďouba. Největší událost čeká veteránské vozy poslední květnovou sobotu ve Studenci. „To je obrovská akce, kde se schází až dvě stovky auťáků," upozornil.

Majitelé jsou na svoje historické miláčky náležitě pyšní. „Je to prostě hobby. Pecka," vyslovil se jasně. Společně s kolegy tvoří pospolitou komunitu. „Jsme dobrá skupina lidí. Jezdíme na společné dovolené. Najdeme si vždycky kemp, kde se sejde sedmdesát starých tatrovek a jsme tam týden společně. Letos budeme na Seči," prozradil plány na léto.

Veteránské vozy využívají jejich majitelé jen k soukromým jízdám nebo přehlídkám. „Auta se nesmí používat ke komerčním účelům, nesmíte za to brát peníze. Nemůžete si pořídit tatrovku a vozit s ní sousedovi štěrk. Nedovoluje to zákon, podle kterého se vydávají veteránská čísla," poukázal na zásadní okolnost.

Pořídit si tak vzácný vůz není jen tak. Jak k němu Libor Ďouba přišel? „Vždy je to zvláštní příběh. Jako v naší rodině. Tchán si koupil tatřičku jako svoje první auto v devatenácti letech. Teď mu bude šedesát a má ji pořád. Já mám oktávku, kterou jsem před sedmi lety koupil za 12 tisíc od pána, který z ní chtěl udělat traktor. Ležela mu třicet let v garáži a rezavěla. Moc mi ji nechtěl dát, ale vymámil jsem ji z něj," popsal zajímavý obchod. Jak a kde se veteráni garážují, prý není dobré prozrazovat. „Je lepší nikomu neříkat, kde ji máte v garáži. Zavřít, zamknout a nikomu nehlásit. Kradou se totiž," sdělil zřetelný důvod.

Zatímco doma mají svoje tatrovky z minulého století pečlivě pod zámkem, v sobotu 27. května ve Studenci je předvedou v plné parádě. Nepochybně opět brilantně nablýskané a v dobré formě.