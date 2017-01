Návštěvy mají zákaz vstupu do špitálu

Turnov - Kašel, rýma, bolesti kloubů, svalů, vysoké teploty, to jsou příznaky, které avizují chřipku i respirační onemocnění.

Panochova nemocnice TurnovFoto: Archiv

Ta nyní zasáhla zejména jičínský region. Kvůli blížící se chřipkové epidemii je tak uzavřena návštěvám Oblastní nemocnice v Jičíně. „Za minulý týden jsme v Královéhradeckém kraji registrovali 1411 nemocných respiračními infekcemi na sto tisíc obyvatel, což je o šestapadesát procent více než v předcházejícím týdnu," uvedla lékařka Eva Beranová. Nárůst nemocnosti přičítá i zahájení školní docházky po vánočních prázdninách. „Zaznamenáváme zvýšený výskyt klinicky závažných případů chřipky. Zatím evidujeme deset onemocnění, z toho jedno úmrtí," pokračuje Beranová. Nejvíce nemocných je mezi mladými ve věku 15 – 24 let, nejvyšší nemocnost je na Jičínsku, nejnižší na Trutnovsku.

V Turnově a Jičíně platí zákazy návštěv

Kvůli významnému nárůstu respiračních nemocí a chřipky hygienici hodnotí současnou situaci jako období před začínající epidemií.

„Před blížící se epidemií jsme v Jičíně zakázali návštěvy v celé oblastní nemocnici. Důvodem je i značný počet pacientů s respiračním onemocněním na interním a chirurgickém oddělení," informoval Deník náměstek pro léčebně – preventivní péči Libor Etflaiš.

Nemocnice v Novém Bydžově, která spadá pod jičínskou, zatím zůstává návštěvám přístupná.

Podle Etflaiše by se měli lidé v těchto dnech vystříhat kolektivním akcím, omezit cestování v hromadné dopravě a zejména dbát zvýšeného příjmu čerstvých vitamínů. Samozřejmě je prý nejlepší prevencí očkování proti chřipce, na to je už ale pozdě.

V ordinaci dětské lékařky Jitky Hrdinové v Jičíně se jen během včerejšího dopoledne vystřídalo 24 malých pacientů.

„Oproti minulém týdnu je to značný nárůst. Děti přicházejí s kašlem, rýmou, teplotou. Pokud je teplota nad 38 stupňů, doporučujeme ji tlumit. Jinak maminky by měly podávat dětem dostatek tekutin a nemocný by měl dodržovat klid," doporučuje odbornice.

Domov seniorů na Novém Městě v Jičíně upozorňuje veřejnost, aby v rámci prevence omezili návštěvy ti, u nichž už onemocnění propuklo.

Kvůli zvýšenému výskytu respiračních onemocnění je kromě jičínského špitálu uzavřena Panochova nemocnice v Turnově, s platností od soboty byl vyhlášen zákaz návštěv pacientů hospitalizovaných na pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové, a to všechny JIP.

Zákaz návštěv zatím nebyl vyhlášen v těchto nemocnicích: v Semilech, Masarykově nemocnici v Jilemnici, otevřena zůstává Oblastní nemocnice Trutnov a také Oblastní nemocnice Náchod..