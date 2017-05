Nejdřív s traktorem do průvodu, pak do bahna

Trutnov - Když oslava 1. máje, tak pořádná. Když pořádná, tak plná recese. A když plná recese, tak klidně i po kolena v bahně. Tak vypadal první květnový den ve Vlčicích.

Hodinu před polednem se napříč obcí dala do pohybu kolona alegorických vozů. Jako v dobách socialismu. Už při pohledu na stroje ale bylo jasné, že to není oslava dob minulých.

Základem průvodu totiž nebyla nějaká chlouba režimu, ale zemědělské stroje. Traktory, traktůrky, různé postrky, s kterými lidé jezdí do lesa pro dřevo nebo jimi odvážejí suť. K vidění byla i netradiční vozidla, např. vysokozdvižný vozík, travní sekačka, off road automobil či motocykl pionýr. „Každý vyjede s tím, co má, s čím celý rok pracuje nebo s čím se prostě dokáže rozjet," řekl Karel Petr, mluvčí spolku Samohyb Vlčice, který akci pořádal.

Vše vyjelo (svérázně vyzdobené) do ulic za mohutného aplausu. Silnici lemovaly stovky lidí. Mávalo se, jako za časů pionýrských šátků. Posádky hlasité zdravice davu opětovaly. Všechny si užily svých pár minut slávy. Nebylo divu, mezi mávátky se objevila například i obří pomlázka vyzdobená podprsenkami.

Májové oslavy na čas omezily dopravu v obci. Podle odhadů totiž podél silnice stála a kolonu doprovázela asi pětistovka lidí. „Opět padl rekord, v průvodu máme letos 59 strojů," spočítal mluvčí vlčického spolku.

Po průjezdu obcí a přehlídce strojů v depu byla na pořadu oblíbená disciplína. Zdolání krátkého, ale náročného okruhu v areálu bývalého zemědělského družstva. Nerozhodovalo, v jakém čase se povedlo bahnitý okruh zdolat. Důležité bylo ho prostě projet. "Někteří se snaží projet to rychle, jiní pomaleji, takzvaně na blafačku. Recepty se různí," potvrdil mluvčí spolku.

Někteří jezdci ale při zdolávání populární louže zapadli (někteří dokonce ještě dřív, než k ní dojeli). A nepomohli jim ani zaručené divácké recepty. Musel je vytáhnout na sucho traktor. Přesto se někteří na trať pouštěli opakovaně, nebo ve více strojích. „Chtějí se ukázat za každou cenu," smál se Karel Petr.

Akci už jedenáct let pořádá spolek nadšenců Samohyb Vlčice. Původně se o události mluvilo jako o traktoriádě. Časem se ke srazu místních strojů přidal průjezd dráhou s louží.