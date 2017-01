Nejvíc sněhu v republice napadlo v Černém Dole

Černý Důl /FOTO/ - Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu se stal rekordmanem středeční sněžné divočiny Černý Důl. Nikde jinde v republice nenapadlo více sněhu.

„Ale na mrtvici z toho nejsme," pousměje se starosta obce Zdeněk Kraus. „To jedině v případě, že by takové množství přišlo ještě jednou," dodává. „Tolik sněhu, co napadlo najednou, je skutečně nezvyklé. Za poslední roky jsme si od pořádné zimy odvykli. Je dobře, že přišla," říká a vzpomíná na dobu, kdy před pěti lety napadlo v Černém Dole v souhrnu během zimy pět metrů sněhu. „Jsme na horách a musíme se postarat, kluci byli venku s technikou ve tři ráno. Pochvalu zaslouží i silničáři," oceňuje.

V lyžařském areálu si lebedí. „Je to výborné, na kopcích to je paráda," mne si ruce ředitel černodolského areálu Tomáš Vojtěch. Skibus SkiResortu Černá hora – Pec právě přiváží další várku lyžařů, kteří se hrnou ke sjezdovce. Je jich hodně a nejvíce cizinců. Poláci, Němci, Rusové, Holanďané, ti všichni si užívají zimních radovánek. Na svahu upravuje čerstvě napadaný sníh rolba. „Sjezdovky udržujeme dvakrát denně, ráno přicházejí rolbaři na pátou," říká šéf Skiareálu Černý Důl. Děti skotačí v hlubokých závějích. Méně radosti z nich má Holanďan, který v nich uvízl a blokuje odjezdovou cestu. Nakonec mu pomáhá krajan a pomocí lana vysvobodí jeho i netrpělivou frontu vozidel, která se za ním vytvořila. „Období kolem vánočních svátků bylo enormně silné. Prvních čtrnáct dnů v lednu bývá lidí o poznání méně, ale to je přirozené. O víkendech a jakmile začnou jarní prázdniny, se areály zase výrazně naplní," domnívá se Vojtěch. „Kvůli odklízení napadaného sněhu pomohlo, že návštěvníků není ve všedních dnech takové množství jako o svátcích. Jinak by byl velký problém upravovat cesty kvůli zaparkovaným autům," doplňuje starosta Černého Dolu Zdeněk Kraus.