Několik tisíc lidí v Trutnově se ocitlo bez vody

Trutnov - Vstanete, otočíte kohoutkem a nic. Takovou situaci v životě každý zřejmě poznal. Dnes ráno ji zažili všichni obyvatelé trutnovské čtvrti Kryblice. "Teče vám voda? Neteče? Nám taky ne.." znělo čtvrtí a lidé okamžitě začali nakupovat ve velkém balení životodárné tekutiny.

Na Kryblici neteče voda, lidé ji ihned začali skupovat v místním obchoděFoto: DENÍK/Jana Mudrová

Samoobsluha Coop nestíhala doplňovat regály. "Samozřejmě jsme to nečekali a lidi vodu určitě brzy vykoupí," poznamenal vedoucí prodejny. "Zboží nám vozí z Nymburka, objednám víc vody, ale dovezou ji nejdříve zítra odpoledne," dodal. Lidé začali sbírat sníh do kýblů, aby si zajistili vodu na splachování WC. "Je to hrozný, vodohospodáři prý nevědí, co se stalo. To je horší, než kdyby se tady valila voda ulicí z nějakého prasklého potrubí," hořekovali obyvatelé Kryblice.

Obyvatelé trutnovské čtvrti odstavené od vody se budou muset zřejmě obrnit velkou trpělivostí. Vodohospodáři nemohou přistavit cisterny kvůli mrazům. "Lidé by si stejně vodu natočit nemohli, protože v potrubí by během několika minut zmrzla," vysvětloval vedoucí úseku vodovody z VaK Trutnov Josef Valkoun a poradil lidem to, co už dělají, tedy nechat rozmrazit na splachování WC sníh. "Jsme v terénu, bereme to ulici po ulici, jde to pomalu, vše je pod sněhem a zamrzlé. Nedokážu odhadnout, jak dlouho může trvat, než závadu najdeme," dodal Valkoun.

Další podrobnosti zjišťujeme..